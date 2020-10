Las Breves+: Una niña que sorprende al sacerdote y otras buenas noticias

Iniciamos las buenas noticias con un recordatorio, para que no se te pase que este domingo 25 de octubre se inicia el horario de invierno, por lo que no olvides atrasar tu reloj una hora, lo que significa que sí, tendrás una hora más para descansar.

Te recordamos también que en el horario de invierno tenemos menos horas de luz, pues la tierra se aleja cada vez más del sol y la inclinación de los ejes “acorta” los días. Así que no olvides aprovechar bien estos días.

Y ahora sí iniciamos las buenas noticias con un noble acto, protagonizado por una policía de Mérida que en el cumplimiento de su deber localizó al propietario de una cartera que encontró mientras realizaba su rutina de vigilancia.

El hecho fue compartido a través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública, que reconoció a Yéssica Echeverría como ejemplo de honor y dignidad.

Ahora vamos con un vídeo que ha enternecido a las redes sociales, ya que demuestra la inocencia de los niños.

Y es que una pequeñita de tres años que recibió el sacramento del bautizo, confundió la bendición del padre con una señal de “dame esos cinco”, así que simplemente le dio una palmada a la mano elevada del párroco, quien tomó el hecho con humor.

Y si de romper protocolos se trata, Mark Bryan tiene claro que ni los juguetes ni la ropa tienen género y que el buen estilo tampoco. Por eso decidió compartir sus outfits luciendo falda y zapatillas, con los que combina sus camisas sacos y corbatas.

Este padre alemán e ingeniero en robótica está causando sensación en redes sociales al romper con los estereotipos, demostrando que llevar tacones o falda puede resultar igual de cómodo para hombres y mujeres.

A quién no le ha pasado que tienes una melodía en la cabeza y no logras sacártela hasta que por fin la vuelves escuchar, pero… ¡oh, sorpresa! No te sabes el nombre de esa canción. No te preocupes, ahora Google te puede ayudar a buscarla con solo tararear o silbar la melodía.

¿Cómo funciona? A través de Google Asistant deberás decirle al asistente: “¿cuál es la canción?” Y después tararear la melodía que buscas o cantar la estrofa que llevas un rato repitiendo. Así de fácil.

Y para finalizar, dejamos este logro argentino en el que por primera vez en 150 años se logró el nacimiento de tres guacamayos rojos, en completa libertad.

Esto gracias al trabajo realizado por Rewilding Argentina, que desde 2015 inició los trabajos para reintroducir al guacamayo rojo en el Iberá y el nacimiento de estos pichones representa un gran paso para la recuperación de la especie en Argentina.