Las buenas noticias de hoy: se hace a un lado para que gane otro

Un yucateco tuvo una idea muy ingeniosa; aprovechando la lejanía de los autobuses por el Plan de Movilidad, el joven inició su servicio de transporte, en el que con su triciclo traslada a las personas hasta sus paraderos.

Quien lo requiera y a cambio de unos pesos, el yucateco recorre las calles del centro con su triciclo el cual a simple vista se puede reconocer ya que cuenta con un letrero que dice: “Trici taxi, económico”.

Para comodidad de los usuarios, su transporte también cuenta con dos bancas para tomar asiento.

El yucateco que se hizo viral tras la publicación de imágenes en redes sociales, ha recibido los aplausos pues muchos han considerado increíble y benéfica su idea.

Otra yucateca que triunfa. Mariana Oyuki Góngora Becerra, de 14 años de edad y alumna del taller de canto de la Casa de Cultura, participará el martes 22 en la fase nacional del concurso de canto en línea “Conecta y Canta”.

De acuerdo con la maestra de canto del Ayuntamiento, este es un proyecto de Disney Plus, por lo cual esta oportunidad para Mariana es muy importante.

Cabe destacar que Mariana saldrá en el programa número 4, por lo que actualmente se prepara para su intervención. La intérprete participará desde su casa.

La vida en la “Nueva Normalidad” ha generado que varios negocios y empresas tengan que optar por alternativas poco convencionales; es así como una cadena de cines, [Cinemex], ha puesto a disposición de sus clientes la renta en su totalidad de alguna sala.

La posibilidad de tener para ti y unos cuantos invitados una sala de cine ya está disponible, sin embargo, para rentar debes cumplir ciertos requisitos:

El primero es estar inscrito en un programa de la cadena de cines; el segundo pagar cierta cantidad, la cual varía dependiendo de las personas que desees invitar y día en que elijas rentar.

De lunes a jueves – máximo 10 personas: mil 100 pesos

De viernes a domingo – máximo 10 personas: mil 400 pesos

De lunes a jueves - máximo 5 personas: 700 pesos

De viernes a domingo - máximo 5 personas: 850 pesos

De nueva cuenta la habilidad de los animales hace alarde de su inteligencia e ingenio; en Kuala Lumpur un estudiante universitario descubrió que robaron su teléfono mientras estaba durmiendo y rastreó al culpable, quien resultó ser un mono, el cual aprovecho el robo para tomarse una selfie y grabar un video antes de devolver el aparato.

El joven contó que cuando se despertó su celular no estaba en su dormitorio así que inició una búsqueda. Usando el celular de su hermano llamó al suyo y pudo encontrarlo.

El móvil estaba cubierto de lodo junto a una palma, pero lo que más le sorprendió fue que cuando lo revisó encontró una serie de selfies y videos del mono en el aparato. Después de todo, esta experiencia le pareció muy divertida por lo cual terminó compartiéndola en redes sociales.

MULTIMEDIA: Videos del mono tras el robo del celular.

Como si se tratará de una broma, autoridades de Salud en Reino Unido tuvieron que aclarar que el uso de serpientes como cubrebocas no está permitido. Lo anterior, luego de que un hombre subiera a un autobús, donde fue captado por los usuarios con una serpiente alrededor de su cuello.

Usuarios de la ruta de Swinton y Mánchester, pensaron que simplemente se trataba de una bufanda o cubrebocas, ya que parte del cuerpo del animal efectivamente cubría nariz y boca del sujeto.

Pero luego quedaron sorprendidos cuando el hombre decidió permitir que su mascota se sujetara a uno de los barandales.

Las autoridades emitieron un comunicado tras lo sucedido con el hombre: “Esperamos que todos nuestros clientes cumplan con las normas del Gobierno sobre el uso de la mascarilla adecuada en el transporte público” decía el mensaje.

La fe en la humanidad aún no debe perderse, para muestra de ello el gesto de Diego Méntrida, quien le cedió a su contrincante el tercer lugar en la final del Triatlón de Santander.

El español, quien iba detrás ya resignado con su cuarto sitio, se percató del descuido de Teagle, quien tras su error fue rebasado por Méntrida, éste al percatarse de lo sucedido con su rival decidió detenerse para que Teagle pueda cruzar la meta.

En entrevista el español dijo: "Por un error suyo, no me parecía justo que entrara yo tercero y él cuarto. A mi entender, él me había ganado donde tenía que ganarme, que es corriendo. Simplemente me paré y le dejé pasar, me pareció lo más justo", afirmó Diego.

Este gesto provocó que miles de personas aplaudieran y colocaran a Diego Méntrida como un ejemplo a seguir en el deporte y la vida diaria.