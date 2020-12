Las emociones, materia prima

Germán Romero debutará en la ópera en su tierra

Una propuesta innovadora presentará La Rendija con la transmisión de la ópera “Tu cuerpo partido”, de Germán Romero, compositor yucateco que radica en Ciudad de México, quien en este espectáculo artístico refleja la yucataneidad, no desde una forma superficial cotidiana, sino en lo profundo de la indagación de la configuración emocional del yucateco.

La ópera se concreta luego de estar en la cabeza del músico unos 15 años, y se vincula con el tema de la Guerra de Castas, aunque va más allá de este suceso histórico, es decir, no es una narración de la guerra sino de las sensaciones de la guerra, mezclados con los recuerdos de protagonista.

Germán Romero comparte que desde que leyó el libro de la Guerra de Castas de Nelson Reed quedó fascinado con el tema, por la narración ágil y puntual que hace el autor, por lo que viaja a Tihosuco, lugar de origen de uno de los caciques que lideraron el movimiento, y a partir de ahí tiene la idea recurrente de una ópera.

En una ocasión comparte con Raquel Araujo la idea, quien hace unos cuatro años le contacta para preguntar qué había pasado con el proyecto, y juntos retoman la idea para llevarla al cabo.

Es la primera ópera que el compositor yucateco realiza, de una manera no convencional, por eso le atrajo la idea de hacerla con actores y no con cantantes, pues el repertorio operístico confiesa no le llama mucho la atención, sí en cambio el espectáculo de voces que van cantando a la par de un poderoso aparato visual que guiará la historia. Comparte que no hay demasiadas partes cantadas, ni diálogos cantados, el texto es muy puntual y poético. Los textos son de Germán con la colaboración de Raquel Araujo y Sásil Sánchez, en maya y español.

Raquel Araujo asegura que el material es muy bello y nace en el intrincado pensamiento de Germán, y es a partir de la música que creó que van construyendo el guión y generando las voces que intervienen en el desarrollo de la historia y sobre todo de la memoria y el recuerdo.

La ópera se ubica en el año 1847 y la década de los años 60, pues es por medio del personaje principal, “Manuel” , que se cuenta la historia en un viaje de regreso a la casa familiar en el que se desborda la memoria y atañe al ámbito de lo humano y lo no humano, de manera que las piedras, los árboles, la casa misma cobran voz. Juan Ramón Góngora interpreta a “Manuel”. Expresa que la casa de la niñez desborda los recuerdos y despierta la imaginación sobre otros recuerdos, que no son experiencias vívidas, pero que trae en cada molécula de su ser como yucateco, de manera tal que visualiza imágenes que no vio de la Guerra de Castas, pero que quedaron registradas en su memoria por medio de la lectura sobre el tema.

Una gran burbuja que se desborda por puertas y espacios vacíos de una habitación, diseño de Óscar Urrutia, es donde transcurren los recuerdos.

Sasil Sánchez Chan manifiesta que los personajes hacen una revisión profunda dentro de sí mismos, están construidos de historias, de tiempo, como ocurrió con los mayas, yucatecos y habitantes de este espacio. La propuesta muestra la belleza que está en la palabra maya y la postura de algo que está ahí, vigente entre nosotros, apunta.

Cristina Woodward, David Hurtado y Pedro Massa, entre otros, participan en la ópera. Los productores de audio y programación musical son: Juan García Álvarez y Juan Pablo Munive. Cristina, actriz, es la mujer metal en la historia, que se muestra como una materia viva, como parte de los recuerdos que puede ser un artefacto como un collar que pasa de generación en generación, un recuerdo de lo que vivo antes, y que hace eco de que la materia existe y aunque no se vive físicamente, se presenta en lo que son y los transforma.— Iris Ceballos Alvarado

Ópera Estreno

El compositor yucateco Germán Romero Pacheco estrenará “Tu cuerpo partido”

Transmisiones gratuitas

La ópera se presentará el viernes 18 a las 20 horas por Facebook Live y Zoom, y el 19 y 20 a las 11 horas. Las transmisiones son gratuitas. Se podrá acceder por medio de www.larendijasedevirtual.com o la plataforma de Boletópolis.