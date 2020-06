Las mascotas están a salvo del polvo del Sahara

El polvo causaría estornudos en las razas delicadas

La nube de polvo del desierto del Sahara, que desde el pasado martes llegó a Yucatán, no afecta a las mascotas, aseguró el médico veterinario zootecnista Noé Hernández Cruz, presidente de la Sociedad Yucateca de Médicos Veterinarios Clínicos en Mascotas, A.C.

“A las mascotas no les afecta en nada (…) Es un polvo que viene de otro lugar y que va a nutrir las plantas y ayudará en la fertilización, pero en perros no va a ocasionar ningún daño”, enfatizó al Diario.

El médico, director del hospital El Arca de Noé, indicó que tampoco se verán afectados gatos u otras mascotas. “Pueden estar tranquilos”, resaltó el experto.

Y es que a partir de la llegada del polvo —fenómeno que ocurre cada año— en las redes sociales han circulado mensajes que dicen que sí afecta a las mascotas y por lo cual exhortan a las personas a que dejen a sus mascotas dentro de la casa y solo sacarlas para que hagan sus necesidades.

También piden cubrir sus platos de comida y de preferencia alimentarlos dentro de la casa para evitar la irritación en ojos y nariz así como alergias respiratorias o en la piel.

A lo mucho, añadió, es que algunas razas de perros como el bulldog, bulldog inglés y bulldog francés les pueda ocasionar estornudos y ciertas alergias en los ojos. “Son razas que de por sí tienen problemas para respirar”.

Sin embargo, recomendó no sacar a pasear a las mascotas en estos días si no hay necesidad de hacerlo; “pero si lo van a sacar a caminar, es como un polvo normal, no trae específicamente un problema que pueda ocasionar algo serio como una alergia, es como cualquier polvo”, recalcó.— Jorge Iván Canul Ek