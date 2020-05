Las medidas de higiene deben ir en el plan de viaje

Vacaciones sin riesgos

En la nueva normalidad impuesta por la pandemia, los viajes de vacaciones seguirían existiendo, aunque no tendrían exactamente el mismo aspecto que antes.

En adelante, en los planes para salir por unos días de la ciudad habría que incluir medidas para evitar aglomeraciones y cumplir prácticas de higiene más estrictas.

Para el infectólogo pediatra Adolfo Gonzalo Palma Chan, profesor de Infectología en la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac Mayab, sí es posible pensar en salir de vacaciones una vez que las autoridades determinen que llegó el momento de levantar el confinamiento y retomar la actividad turística.

Pero, subraya, será necesario analizar bien los riesgos al elegir el destino y continuar con los hábitos de prevención del contagio del nuevo coronavirus, como lavarse las manos continuamente y mantener sana distancia de otras personas.

“Cada quien lo debe analizar de acuerdo con sus posibilidades, medir sus riesgos y no dejar de pensar en el lavado de manos, no tocarse la cara y guardar las distancias”, explica.

Aconseja que en el hotel el visitante se mantenga unido al grupo de personas con el que viaja y evite los espacios muy concurridos.

Asimismo, “si existen recomendaciones que establezca el hotel, se apegue a los lineamientos”.

Sin importar si son tiempos de pandemia o no, los centros de hospedaje cumplen normas de desinfección de las habitaciones cada vez que llega un turista. “Dependiendo del tipo de hotel donde uno se hospede serán las medidas que se adopten”, apunta el doctor Palma Chan. “Ningún hotel está pensando en no cumplirlas, porque si hay un brote de enfermos que se alojaron en el hotel eso va a ir en detrimento de su prestigio”.

Si se piensa en pasar unas horas en la piscina, “el cloro y el Sol generalmente inactivan los virus con eficiencia, pero no hay que ir a la hora en que haya mucha gente”, recomienda.

El doctor Palma agrega que estar en la playa y bañarse en el mar a prudente distancia de otros no representarían riesgos de contagio, “a menos que estemos compartiendo vasos o bebiendo del mismo recipiente y no tomemos las medidas personales de higiene”.

En ese sentido, advierte que, “aunque estemos en la alberca, el mar y el hotel haga todo lo necesario para que no nos enfermemos, si no nos apegamos a las medidas sanitarias” nos expondremos a una infección... y no solamente de SARS-CoV-2.

Anticipa que las líneas aéreas y los aeropuertos “tendrán políticas que obligarán a cumplir al viajero y a las que habrá que apegarse porque son las correctas”.

“Para este virus todos somos susceptibles, porque ninguna persona en México y el mundo tenía un mecanismo para defenderse de él antes de su aparición”.

Factores

“¿Cuándo vamos a regresar a nuestras actividades cotidianas como antes de la epidemia? Depende de muchos factores”: que el número de casos diarios de contagios disminuya hasta prácticamente cero y continúe así por largo período de tiempo; que los hospitales recuperen su capacidad inicial de atención para que, en caso de resurgimiento, puedan recibir a nuevos pacientes graves, y que ya se cuente con un método para identificar con rapidez y contener un brote.

“Al no haber vacunas ni tratamiento, si el virus vuelve a circular la gente se podrá enfermar dependiendo de sus condiciones”, apunta. “Todavía existen muchas personas en Yucatán susceptibles de enfermar al regresar a nuestras actividades”.

El médico advierte que las condiciones de la temporada invernal, cuando se incrementan las enfermedades virales de las vías respiratorias, podrían hacer que el coronavirus resurja.

Por esa razón, aconseja vacunarse contra la influenza, cuyos síntomas podrían confundirse en un primer momento con los del Covid-19; hacer ejercicio y cuidar la alimentación para prevenir obesidad, diabetes e hipertensión, males que complican la recuperación de la nueva enfermedad.— Valentina Boeta Madera