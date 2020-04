Conectados espiritualmente

Las misas en línea deben ser vistas con respeto

“Las misas transmitidas en vivo a través de diversas plataformas no son películas ni programas de televisión”, subraya el padre Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, rector del Seminario Conciliar de Yucatán, institución que esta Semana Santa ha compartido vía “streaming” sus actividades.

Desde el inicio de la Cuaresma y debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Seminario ha transmitido charlas y misas en su página de Facebook, donde también compartirá las actividades del Triduo Santo.

Toda esta semana ha habido misas a las 7:30 de la noche, y hoy jueves no será la excepción, informa el padre al Diario. El Viernes Santo, precisó, solo se transmitirán los oficios propios a partir de las 6 de la tarde, pues las demás actividades serán privadas.

El sábado a las 8 de la noche se transmitirá la misa de Vigilia Pascual y el Domingo al mediodía será la misa de Resurrección.

Sobre las misas que se transmitirán en vivo, tanto por el Seminario como por otras parroquias, el padre dijo que la comunidad debe tener disposición como cuando se va a la iglesia.

“Hay que estar dignamente vestidos, disponerse a apagar los celulares y concentrarse en la celebración. No se recomienda que estar pendientes de las notificaciones que llegan al celular; que se apaguen todas esas cosas que podrían ser distractores y tratar de conectarse en espíritu con las celebraciones que están transmitiendo”.

Las misas son una celebración litúrgica por lo que no deben verse como se ve una película o un programa de televisión, destacó. De hecho, hay que disponer de un lugar adecuado en la casa y crear un clima agradable para vivir dichos momentos. “No es un espectáculo, donde aprovecho y tomo mi cervecita mientras estoy escuchando la celebración”.

Los sacramentos

Respecto a los sacramentos de confesión y comunión que han quedado suspendidos por la contingencia sanitaria, Rebolledo Alcocer enfatizó que los sacramentos no son ritos mágicos. “El sacerdote no tiene un poder sobre Dios, sino que Dios es quien actúa por medio de los sacramentos. Pero obviamente Dios no está atado a los sacramentos”.

El padre recordó un pasaje del libro Hechos de los Apóstoles en el que Pedro visita a Cornelio, un centurión devoto y temeroso de Dios y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre, y dice: cómo se le puede negar el bautizo a quien ya recibió al Espíritu Santo”.

“Muchas veces el Espíritu Santo y la gracia se adelantan a los sacramentos; es decir, si una persona, por ejemplo, ahora en este tiempo de contingencia no puede acercarse al sacramento de la reconciliación, sí puede disponer del sacramento de la reconciliación con el firme deseo de que apenas tenga la oportunidad se confesará. Y no dudamos que la gracia de Dios se pueda adelantar”.

En el caso de la comunión dijo que, si bien la comunión espiritual no es como la sacramental, “cuando la persona se dispone verdaderamente, no podemos dudar que Jesús con su espíritu llegue a las personas que están bien dispuestas, por eso es importante la disposición espiritual para vivir adecuadamente la liturgia”.— Jorge Iván Canul Ek

Síguenos en Google Noticias