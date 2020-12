Las reacciones alérgicas de la vacuna contra el Covid-19

La vacuna contra el Covid-19 comenzó a aplicarse en todo el mundo.

Sin embargo, con pocos días, el servicio de sanidad pública de Gran Bretaña informó que solo dos de los trabajadores del Servicio Nacional de Salud presentaron alergias por la vacuna.

Esta noticia se viralizó y ocasionó que la gente en todo el mundo comenzara a temer por estas reacciones y aquí te contamos más.

Es importante mencionar y dejar claro que hasta el momento, ellos son las únicas dos personas en todo el mundo que recibieron la vacuna y que presentaron alergias.

Por ese motivo, el director médico del NHS, Stephen Powis, dio a conocer que ellos dos tenían historial de alergias y que necesitaron tratamiento para estos efectos, sin embargo se recuperan exitosamente.

En ese momento, el NHS declaró que las personas que tenían un historial de alergias significativas, es decir, con alimentos, vacunas o medicamentos, evitaran ponerse la de esta farmacéutica, pues podían desarrollar algunas reacciones que no son graves, pero podrían incomodar a los pacientes.

La vacuna que recibieron fue la Pfizer/BioNTech, misma que se administra en dos dosis que está distanciadas por 21 días de diferencia.

Se informó que tenían reacciones alérgicas durante los ensayos clínicos de la fase tres que se realizaron a más de 40 mil personas, sin embargo, fueron tolerados y no eran mortales.

Los funcionarios comentaron que las únicas dos personas, de las 800 mil que han recibido la vacuna, que presentaron alergias tuvieron anafilaxia, que es una inflamación de la garganta, dificultad para respirar y tragar. Este padecimiento, con el adecuado tratamiento no es mortal.

The @US_FDA Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (#VRBPAC) voted in support of granting Emergency Use Authorization (EUA) in the US for the Pfizer-@BioNTech_Group #COVID19 mRNA vaccine: https://t.co/RutPxwDHuu pic.twitter.com/2qqREKRFck