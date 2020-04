Las redes sociales, sus aliadas

Negocios buscan opciones para atender a clientes

Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 y el constante llamado de “Quédate en casa”, muchos negocios se vieron en la necesidad de pensar nuevas estrategias para seguir brindando servicio a sus clientes aun con las puertas cerradas.

A través de las redes sociales los negocios continúan ofreciendo sus servicios; por ejemplo, arriba, una maestra de yoga da clases en línea ❮ ❯

Un salón de spinning en Francisco de Montejo optó por rentar sus bicicletas y dar sus instrucciones en YouTube; un gimnasio de San Antonio Cinta continuó con sus rutinas en Instagram; una academia de música y danza en La Florida imparte sus clases vía Zoom, y una tienda de abarrotes del rumbo de San Jerónimo utiliza WhatsApp para su servicio a domicilio.

Guillermina Ojeda Aranda, quien es la propietaria de Spin Rush, situada en la plaza Sara Isabel del fraccionamiento Francisco de Montejo relata que a partir de las recomendaciones de las autoridades pensó en rentar sus 17 bicicletas estacionarias y subir sus rutinas guiadas en su canal de YouTube.

“Es algo muy sencillo, pero en definitiva nos está sacando del problema”, señala, tras recordar que esa modalidad la comenzó a llevar al cabo desde el 20 de marzo y le ha ido muy bien.

Recuerda que “al principio pensábamos cómo le íbamos a hacer y, además, el nervio de que todo quede bien. Teníamos muchas opciones, y aunque la transmisión tiene ventajas preferimos grabar mejor los vídeos y subirlos a YouTube”.

Guillermina sube cada día un vídeo con un instructor diferente, y recomienda a sus clientes que, si bien están en sus casas, de preferencia que usen una licra y tenis deportivos, y que no olviden hidratarse. “Si alguien tiene dudas nos puede preguntar vía WhatsApp, teléfono o Facebook”, resalta.

Liz Ayuso Ramos, del centro de acondicionamiento FftMid en San Antonio Cinta, también se vio en la necesidad de modificar sus rutinas con sus clientes.

“Nuestras rutinas las hacemos a través de la transmisión de vídeos en vivo en Instagram. Todos los días por la mañana tenemos una cita con ellos”. Son tres instructores y cada día rotan para hacer un vídeo en vivo con ellos. “Tratamos que se sientan acompañados como si estuviéramos con ellos, como si fuera una clase presencial”, asegura al Diario.

Las rutinas duran aproximadamente 40 minutos y se procura que día a día sean diferentes. Además, se tiene comunicación con los usuarios en caso de que tengan alguna duda.

Liz comenta que también brindan recomendaciones a los usuarios. Por ejemplo, si uno no cuenta con pesas en casa puede hacer los ejercicios con bolsas de frijol o arroz o bien se les enseña a hacer pesas con botellas, o cómo hacer ejercicios usando una silla o un cojín.

Y aunque se escucha fácil, Liz dice que no lo es tanto. “Sí es difícil pararse frente a una cámara a tratar de animarlos. A nosotros los coaches nos tocó aprender porque no éramos expertos en el uso de la tecnología y hemos tenido que aprender a solucionar errores: a veces estás transmitiendo y el internet se corta, o la música se va. Hemos aprendido a mejorar detalles y cómo hablar a la cámara, imaginando que estás hablando a los alumnos”. Los interesados pueden inscribirse en la FftMid o Fftmid.online.

La academia de música y danza Heart Studio, ubicada en el fraccionamiento La Florida, que ofrece clases a niños y adultos, cambió sus clases presencial por virtuales en la plataforma Zoom, aunque en unos días lo hará desde su propia plataforma Visual Academy.

“No podíamos dejar de dar las clases y para que los niños pudieran seguir la educación y los maestros pudieran seguir trabajando, pensamos que las clases en línea eran la mejor opción”, dice Pamela Pavía Gamboa, directora del lugar junto con su esposo Arturo Berzunza Sierra.

Así, desde el inicio de la contingencia, la academia no ha interrumpido sus clases de ballet, jazz, gimnasia, hip hop, danza lírica, batería, teclado, canto, guitarra, violín, solfeo y teoría musical.

La maestra admite que dar clases en línea es complicado. “Nosotros como maestros, nos tuvimos que preparar, adaptar ejercicios para poder enseñar por medio de la pantalla”. Más informes e inscripciones al teléfono 9992-61-28-55.

Por su parte, Froylán Martínez Moral, propietario de la tienda de abarrotes “La surtidita” comenzó a implementar el servicio a domicilio para que sus vecinos no salgan de casa y para que sus ventas no se desplomen con motivo de la contingencia.

Él en algún momento había considerado brindar servicio a domicilio, pero no pensó que sea tan apresurado. Ubicada entre el rumbo de San Jerónimo y la colonia Santa Rosa, la tienda brinda servicio a las colonias San José, Canto, Santa Rosa y algunas partes de Azcorra y Morelos.

Para el servicio, únicamente hay que enviar un mensaje por WhatsApp o llamar al teléfono 9992-49-60-31 de 7 a.m. a 11 p.m. El servicio a domicilio no tiene un costo adicional, además, si no cuenta con el producto ofrece la opción de conseguirlo.— Jorge Iván Canul Ek

