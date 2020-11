10:40 a.m. “A la mala”. Mala es una mujer desencantada de los hombres y una gran actriz que, por no encontrar trabajo, se dedica a exponer novios infieles. Un día, una productora la contrata para protagonizar una serie pero, a cambio, le pide que enamore a su ex novio y le haga pagar todo el sufrimiento que la hizo padecer. La joven acepta sin saber que acabará realmente enamorada. Golden 407.

6 p.m. “Cómo entrenar a tu dragón”. Un joven vikingo quiere unirse a la lucha contra los dragones que continuamente atacan su pueblo. En esta aventura se convierte en el inusual amigo de un joven dragón, y aprende que tienen más cosas en común. Fox (201).

10 p.m. “¿Y dónde están las rubias?”. Agentes del FBI de color se hacen pasar por mujeres, novatas en la alta sociedad. Warner (205)