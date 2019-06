10 A.M. “Hombres de Negro”. Son un alto organismo secreto que supervisa y dirige la actividad extraterrestre en nuestro planeta. Sus agentes no tienen identidad y no responden a ninguna rama de ningún gobierno. Y, ahora, el oficial de policía James Edwards va a descubrirlo todo: después de perseguir a un extraterrestre sin saberlo, éste le revela que la Tierra va a ser destruida y los hombres de negro van a requerir de su valiosa ayuda para que esto no ocurra . HBO Plus (456).

6 p.m. “La leyenda de Tarzan”. Han pasado varios años desde que el hombre conocido una vez como Tarzán dejó la selva de África atrás, para vivir una apacible vida acomodada en Londres como John Clayton III, Lord Greystoke, con su amada esposa, Jane Porter, a su lado. Pero deberá regresar. TNT (221).