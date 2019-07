11:35 a.m. “Rocky”. Rocky es un boxeador canchero de décima categoría que vive en un pequeño apartamento al sureste de Filadelfia, Pennsylvania, y cuya carrera en el ring no parece que vaya a durar mucho tiempo. Se gana la vida como cobrador recaudando deudas para un usurero italiano llamado Tony Gazzo, pero Gazzo no cree que Rocky tenga la suficiente malicia para dar una paliza a un moroso cuando sea necesario. Rocky aún se entrena para no perder la forma. AMC (419).

9 p.m. “Lego Batman: la película”. Al inicio de manera sutil en el principio de los créditos Batman comienza a decir algunas frases incluyendo una de Michael Jackson que se atribuye a sí mismo diciendo ser sabio y de físico atractivo y abdomen viríl después de esto ya comienza en sí la trama. Cinemax (417)