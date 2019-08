10:45 a.m., “Legalmente Rubia 2”. Elle Woods quiere que su perro Chihuahua, Bruiser, se reúna con su madre porque le gustaría que la madre de Bruiser vaya a su boda (la de Elle). Elle contrata a un detective para que encuentre a su madre, solo para descubrir que la compañía que tiene a la madre de su perro usa a la madre de Bruiser para probar los cosméticos. Ella propone que el estudio detenga los ensayos con animales de C’est Magnifique y lo que ella considera injusto. Cinecanal (416).

5 p.m., “La Dama de Negro”. Arthur Kipps es un notario viudo inglés del Siglo XIX que recibe un ultimátum: si no vende la mansión Eel Marsh será despedido. Cuando llega al pequeño pueblo, en el que no es bien recibido y todos intentan que se marche lo antes posible, se da cuenta de que la tarea no es fácil. Cinemax (417).