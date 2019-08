9 a.m. “Stuart Little”. Stuart es un ratón con gran corazón que busca un lugar al que llamar hogar en un mundo mucho más grande de lo que es él. Cuando lo adopta la familia Little, conoce el verdadero sentido de la familia y la amistad. Sin embargo, su estadía en su nueva casa no le será sencilla ya que Snowbell, el gato del hogar, no se siente a gusto con su presencia. Golden (407).

8:10 p.m. “La era de hielo 4”. Una catástrofe resquebraja la Tierra y deja a los entrañables Manny, Diego y Sid a la deriva. Juntos, harán de un iceberg un improvisado navío, y batallarán con peculiares piratas y criaturas marinas para volver con sus familias, viviendo otra aventura. Fox (201).

10 p.m. “Novio por una noche”. De niño, Charlie sufrió una maldición que de pronto se convirtió en un don. Todo se complica cuando se enamora. Sony (202)