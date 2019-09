11:35 a.m. “Una noche en el museo”. Larry Daley es un divorciado incapaz de mantener un trabajo estable que ha fallado en los negocios y en su profesión soñada de ser inventor. A pesar de que su exesposa y su hijo de once años creen que es un mal ejemplo, Cecil, un guardia de seguridad anciano a punto de retirarse del American Museum of Natural History, lo contrata para ocupar su lugar. El sitio no tiene nada de aburrido y monótono por las noche, cuando la gente se va. Cinecanal (416).

7:15 p.m. “Mentiras mortales”. En apariencia, Robert Miller es un próspero magnate con una familia que lo acompaña. Pero debajo de ese velo se esconden engaños y fraudes, y un imperio comercial que debe ser vendido antes de colapsar, pues para las personas mezquinas, el dinero lo es todo, o eso es lo que nos han hecho pensar. FXM (428).