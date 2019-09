8:05 a.m. “Una mujer sin filtro”. Película mexicana dirigida por Luis Eduardo Reyes y protagonizada por Fernanda Castillo donde Paz es una mujer hermosa que, por amabilidad, permite que todos los que la rodean la traten como si no valiera nada, callando lo que piensa para no herir los sentimientos. Hasta que un día, en su cabeza, un fenómeno suprime su filtro social convirtiéndola en parte de ese uno por ciento y obligándola a expresar lo que realmente siente. Golden (407).

6:35 p.m. “Apuesta maestra”. Basada en la historia verídica de Molly Bloom, conocida como la princesa del póquer, esta película sigue sus vivencias donde pasó de ser una esquiadora a una organizadora de juegos ilegales de apuestas. Las cosas inician bastante favorables para la visionaria cuando gente comienza a inmiscuirse. HBO Plus (456).