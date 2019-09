11:15 a.m. “Milagros del cielo”. Anna es una niña de 9 años, hija de Christy Beam. Anna sufre de una pseudoobstrucción intestinal y no puede comer, utilizando tubos de alimentación para su nutrición, una enfermedad que no tiene cura. Un día, ella tiene una experiencia cercana a la muerte después de caer de un árbol. Posteriormente, en el Hospital Infantil de Boston, donde recibe tratamiento para mejorar su calidad de vida, el médico confirma la remisión de su mal. Cinecanal (416).

6:30 p.m. “El mundo perdido: Jurassic Park”. Han pasado cuatro años desde el caótico fracaso de Jurassic Park en la isla Nublar. La compañía responsable del parque, InGen, fundada y dirigida por John Hammond, se ve sumida en una profunda crisis y cerca de la bancarrota por el retiro de inversionistas. Cinemax (417).