9:30 a.m., “Old Fashioned”. Clay Walsh posee una tienda de antigüedades donde repara y restaura muebles. Situado en una pequeña ciudad universitaria del medio Oeste, es conocido como alguien con convicciones inusuales. Amber llega a su vida, una joven de espíritu libre que alquila el departamento sobre la tienda de Clay. Ella se sorprende de inmediato por el hecho de que él no está dispuesto a entrar al apartamento, porque no estará solo con una mujer que no sea su esposa. TBS (233).

7:05 p.m., “El hombre de acero”. Ante la inminente destrucción del planeta Kryptón debido a que el planeta estaba muy cerca de su estrella gigante roja y a los abusos de sus habitantes, Jor-El y su esposa Lara Lor-Van deciden salvar a su pequeño hijo Kal-El sacándolo del planeta. Warner TV (205).