8:15 a.m. “Te juro que yo no fui”. Ludwig, talentoso contrabajista, se involucra accidentalmente con Rebecca, seductora española, a quien ayuda a escapar de dos árabes que la persiguen porque quieren robarle un valioso diamante, en el paradisíaco Cancún. La persecución se vuelve un enredo porque la celosa esposa de Ludwig y una ex novia extranjera aparecen en el lugar. Golden (407).

1 p.m. “Una Navidad en apuros”. Cuando Boyd se da cuenta de que olvidó los regalos de Navidad de su familia, se embarca junto a su padre en un viaje desesperado por recuperar los presentes. Disponen de ocho horas para conseguir su propósito Fox (201).

10 p.m. “Star Wars: el despertar de la fuerza”. Treinta años después de la Batalla de Endor, la galaxia no ha podido acabar con la tiranía. TNT (415).

