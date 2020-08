10:10 a.m. “Con derecho a roce”.Un guionista trabaja en un guión para una película romántica, pero tiene problemas para hacerlo porque no cree en el amor, ya que su madre lo abandonó cuando era un niño. Él pasa su tiempo arruinando cada relación que tiene. Pero necesita escribir el guión, por lo que acude a sus amigos por sus experiencias. Pero no es suficiente. Luego conoce a una joven que captura su corazón. Golden (407).

1:25 p.m. “Matilda”. Matilda no es una niña corriente. Inteligente y sensible, con poderes extraordinarios, debe soportar a unos padres egoístas. Cuando la niña conoce a una maestra que la valora, . Honey, su vida empieza a tener otro color. Sony (202).

8 p.m. “Wall-E”. El robot Wall-E continúa con su solitario trabajo de limpiar el planeta, única tarea para la que fue construido. Warner (205).