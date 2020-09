7:35 a.m. “Te juro que yo no fui””. Ludwig, talentoso contrabajista, se involucra accidentalmente con Rebecca, seductora española, a quien ayuda a escapar de dos árabes que la persiguen porque quieren robarle un valioso diamante, en Cancún. La persecución se vuelve un enredo porque la celosa esposa de Ludwig y una chiflada ex novia extranjera aparecen en el lugar. Golden (207).

2:30 p.m. “Un don excepcional”. Frank es un hombre soltero criando a una niña prodigio, su pequeña sobrina María, en Florida. Sus sueños de una vida normal para la pequeña se frustran cuando sus habilidades matemáticas llaman la atención de su abuela. Fox (201).

10 p.m. “Una pareja explosiva 2”. Lee sirve de guía al detective James durante sus vacaciones en Hong Kong. Warner (205).