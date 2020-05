Lávate bien la cabeza durante esta contingencia

Por María Marín

Estamos en un momento de incertidumbre inimaginable, no sabemos cómo adaptarnos a la nueva vida que nos espera ni qué pasará con la economía y mucho menos con nuestros trabajos, pero ¿sabías que está comprobado que 90% de las cosas que nos preocupan no se harán realidad jamás?

En estos días hemos aprendido mucho sobre lavarnos las manos, usar tapabocas y de medidas de distanciamiento social, pero ¿te has percatado de lavarte bien la cabeza para filtrar esos pensamientos agobiantes que llegan a atormentarte cuando sientes incertidumbre? Hoy te voy a compartir las tres técnicas que me han permitido permanecer en calma durante esta inesperada contingencia:

Técnica No. 1: Evito la sobreinformación porque me he dado cuenta que el exceso de información solo incrementa las emociones negativas. Así que si quiero informarme busco fuentes muy confiables y no quiere decir que todo el día voy a leer y ver noticias, ¡no! destino cierto momento del día para hacerlo, por lo general lo hago a primera hora del día y espero hasta la siguiente mañana.

Técnica No. 2: Cuando me llegan pensamientos catastróficos como: “María tu que eres diabética y sobreviviente de cáncer, ¡si te da el Covid-19 no hay Dios que te salve!” lo primero que hago es cuestionar la validez de esos pensamientos alarmantes y trato de reemplazarlos por algo más racional, como por ejemplo “María debes tomar precauciones estrictas por tu condición médica”.

Técnica No. 3: No propago el miedo. Si visitas mis redes sociales te darás cuenta que no las utilizo para hablar de la situación actual que ya todos conocemos, yo intento distraer a mis seguidores con alegría y motivación. Esto también lo aplico en mi vida personal.

Sé que necesitamos de mucha firmeza para mantener nuestros pensamientos bajo control. No es fácil pero cuando lo hagas vas a tener una vida más tranquila, mayor claridad para tomar decisiones y plenitud sin importar la circunstancias que estés atravesando en tu exterior.