Reyes prefiere no ponerle etiquetas a sus creaciones

Con miras a convertirse en uno de los éxitos del verano, el cantante Reyes lanzó hace unas semanas el sencillo “Tropical”.

Inspirado en una experiencia personal, el tema, dice Reyes al Diario, le apuesta a algo diferente y que la gente no haya escuchado antes, al menos en México.

Por ello, y siempre bajo la dirección de Ignacio Pérez Gama, la canción es una fusión de géneros contemporáneos como el reguetón y la música urbana.

“Es una fusión y ni mi productor ni yo le ponemos una etiqueta porque sabemos que es algo que es una mezcla de varias cosas, y al final el resultado nos gustó bastante”, dice Reyes, autor de la música y la letra.

La canción habla de una historia de amor. “Esa parte del enamoramiento en que todo es bonito y color de rosa”, señala el cantante.

“Al final se trata de vivir y disfrutar el amor como tal y de eso trata ‘Tropical’ porque es como un oasis, un momento que a veces es muy fugaz o dura un poco más, pero es ese momento en que crees que todo es perfecto”.

Añade que esa parte bonita del amor es lo que también intenta reflejar en el vídeo que se grabó en Acapulco y que ya está disponible en YouTube.

“En el vídeo vemos una historia de amor entre dos personas, aparecen bailando, besándose, riendo y eso es tal cual la historia de ‘Tropical’, la parte bonita de una relación”.

Reyes comparte que durante el proceso creativo del tema primero hizo la melodía y luego la letra.

“Me baso mucho en mi gusto. Me gusta que mi proyecto transmita lo que siento, disfruto mucho como oyente, eso me ha dado resultado de conectar con la gente no solo con la letra, sino también con la música”.

La canción, confiesa, la escribió antes de la pandemia, pero la grabación sí fue durante la contingencia que dice, le enseñó a ser respetuoso con los tiempos de la naturaleza sobre la cual no se tiene control.

El tema, indica Reyes, será parte de un EP que piensa sacar con canciones de su autoría. “Será un EP con mínimo tres canciones”.

Sobre las presentaciones en vivo, el cantante dice que por el momento está complicado dada la emergencia sanitaria.

“Al final sí planeo presentarme donde se pueda y hacer un buen show, y ahora que no se puede creo que se puede aprovechar el tiempo para armarlo y organizarlo bien”.

Para conocer más de Reyes puedes seguirlo en su Instagram @reyes.wav. El video está disponible en YouTube.— IVÁN CANUL EK