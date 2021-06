Le meten gol a la discapacidad

La inclusividad se hace presente en equipo de fútbol

Matías, Jorge, Gael, Ángel, Tony y Eva encontraron diversión y convivencia con otros niños que les gusta el fútbol en el equipo “Dragones”, del Centro de Atención Psicopedagógico y Servicios Integrales para los Niños (Capsi), el cual está integrado por más de una decena de niñas y niños con o sin necesidades especiales, que los miércoles y los viernes se reúnen por la tardes para entrenar.

Autismo, síndrome de Down, retraso mental, falta de extremidades, hiperactividad, entre otras discapacidades, no son limitantes para que los infantes jueguen fútbol y sean parte del equipo inclusivo y mixto.

Los “Dragones” entrenan desde hace meses pero no tienen contrincantes hasta el momento y uno de sus deseos es que se forme una liga de fútbol inclusiva.

Los entrenamientos del equipo son como de otros equipos de futbol y hasta práctica de penaltis incluye.

Uno de los delanteros del equipo es Ángel Antonio Vázquez García. El niño no tiene pies y una parte del brazo izquierdo, sin embargo es uno de los jugadores más veloces en el equipo.

A él le gusta jugar en el equipo de Capsi porque no hay impedimentos para practicar fútbol y se siente muy aceptado. Relató que había intentado entrar a otro equipo pero por la discapacidad no lo aceptaron.

Comentó que le gusta ser goleador y por eso es el delantero del equipo.

El jugador invitó a los papás que tienen niños con discapacidad y que tengan ánimo de jugar fútbol que los lleven a jugar con “Dragones” del Capsi, donde los recibirán con las puertas abiertas. “Yo me siento muy contento de estar en el equipo”, dijo Ángel Antonio.

Joana Palma, madre del niño Jorge Palma, expuso que su hijo es feliz en “Dragones”. Su hijo tiene parálisis cerebral con espasticidad, por lo que sus ligamentos están contraídos y tiene poca movilidad.

“A él le gusta el fútbol y desde hace tiempo ya estábamos buscando un espacio. Cuando surgió el equipo le emocionó, le gustó y lo traje”, recordó Joana Palma.

Ella supo del equipo en Facebook, pidió informes y hace tres meses lo inscribió. Él está contento, feliz en el equipo y se siente incluido en un grupo. El niño acude a terapias en dos organizaciones y el fútbol lo motiva.

Joyse Noemí Villanueva Carrillo, directora del Capsi, informó que la idea del equipo surgió hace un año gracias al maestro Sergio Quintal Duarte, entrenador deportivo y maestro de robótica. Él quería hacer un equipo mixto e inclusivo para que los niños se interesaran en el deporte.

El equipo lleva unos dos meses entrenando como parte de la reactivación en este tiempo de pandemia; antes de esto ya tenían casi ocho meses entrenando.

Para todos

En el equipo pueden participar niños desde 2 años de edad del Capsi y externos, con o sin necesidades especiales. Actualmente está integrado por poco más de una decena de pequeños.

Expuso que quieren ser el primer equipo de fútbol inclusivo en Yucatán y que las autoridades tomen nota de esta iniciativa para hacer una liga de fútbol inclusiva.

En Yucatán hay muchas personas con discapacidad y buen número quiere hacer algún deporte pero por su condición no se los permiten o los aceptan pero al ver cómo son dicen que no es para la actividad. Aquí no les vamos a decir que no, reiteró

El profesor Sergio Quintal Duarte subraya que éste es el primer equipo inclusivo de Yucatán.

En las jornadas trabajan la coordinación motriz, autoestima, salto, equilibrio y barrera con obstáculos para que sigan desarrollando su motricidad porque hay niños que todavía les hace falta trabajar esta área.

Adelantó que el siguiente paso es la primera liga inclusiva en Yucatán, “ya estamos en pláticas con tres o cuatro equipos, solo están esperando la luz verde del gobierno para poder empezar con los partidos”. La iniciativa de la liga ya fue planteada al Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (Idey).

Para mayores informes pueden comunicarse al 9991-00-02-95 y al 999-929-14-08. — Claudia Sierra Medina