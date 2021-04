Le quita la corona en pleno escenario

Ganadora de Mrs Sri Lanka tiene la autoestima herida

COLOMBO (EFE).— La ganadora del concurso de belleza Mrs Sri Lanka 2021, Pushpika De Silva, denunció graves daños físicos y emocionales después de que, en pleno concurso, su predecesora y actual Mrs World 2020, Caroline Jurie, le arrebatara por la fuerza la corona.

De Silva, que fue proclamada reina de la belleza en el concurso “Señora Sri Lanka” el pasado domingo, fue despojada de la corona en pleno escenario, después de que Jurie apareciera en la tarima para anunciar públicamente que la participante estaba divorciada y por tanto incumplía con la normativa del certamen.

“La corona ya era muy pesada y cuando me la pusieron en la cabeza me dolió. Fue como si me hubiese golpeado con ella. Luego me la arrancó de la cabeza”, explicó De Silva, que asegura que todavía se encuentra “muy enferma”.

“Mi médico dijo que tenía la tensión alta y me pidió que descansara”, añadió.

De Silva además presentó una denuncia policial por la agresión. “Puedo perdonarlos, pero no puedo olvidar lo que hicieron. Hirieron mi autoestima. Ponerme 500 coronas no me quitará el dolor”, lamentó De Silva.

Certamen

El concurso “Señora Sri Lanka” es una franquicia del “Señora Mundo”, el primer certamen de belleza internacional creado solo para mujeres casadas en el que se coronó Jurie en 2020, durante una ceremonia en Las Vegas.

“Hay una norma que dice que tienes que estar casada, y no divorciada, por lo que la corona va para la primera finalista”, dijo Jurie mientras le quitaba la corona de la cabeza a De Silva.

Sin embargo, De Silva fue coronada de nuevo ayer en una ceremonia más pequeña después de que los organizadores del evento ratificasen su título de ganadora.

El evento se produjo un día después de que De Silva fuera hospitalizada tras desmayarse a causa de las heridas que sufrió en el incidente.

El representante de la franquicia del concurso en el país, Chandimal Jayasinghe, se refirió al evento al ser consultado por Efe como un incidente desagradable para Sri Lanka. “Esta competición se llevó al cabo en tres meses. Ninguno de las participantes se comportó de esa manera. Creo que a ella (Jurie) no le gustó que sus amigas no ganasen la corona. Es normal en cualquier lugar”, concluyó.