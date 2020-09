Learning U’ crece

150 alumnos en línea y en vivo en solo 10 semanas

Con seis cursos desarrollados, más de 150 alumnos inscritos (un promedio de 25 por workshop) y seis patrocinadores, Learning U’ —la plataforma educativa de la revista Plan B y el Instituto Megamedia—, ha superado con creces las expectativas.

Nacida con la idea de ser un complemento para la formación de los alumnos, Learning U’ se ha adentrado en variedad de temáticas y ha contado con expertos y referentes en las materias

La plataforma comenzó su andadura con el curso “Decoración de interiores para principiantes”, con Jorge Gastelum, especialista en decoración, mercadólogo e influencer con más de 137,000 seguidores en YouTube con el canal “Inspira tu estilo”.

El segundo curso contó con la participación de Kathy y Sebastián (@skart_ en Instagram), una pareja de fotógrafos muy dinámicos, quienes compartieron numerosos conocimientos y experiencias para crear una buena marca personal en redes. “Tu imagen en redes sociales” fue el título del segundo taller.

El tercer seminario se llamó “Quiérete como siempre y proyéctate como nunca”, y contó con la participación de los expertos Danelik Novelo y Juan Carlos Damas. Durante tres días se ofrecieron multitud de consejos y conocimientos sobre la imagen y el estilo que más se adecua a nuestra personalidad.

Pepín López, creador de Vamfil.mx y especialista en ventas digitales, además de formador y mentor, estuvo en Learning U’ para impartir el curso “Vende en redes sociales y emprende sin miedo”, con el objetivo de enseñarnos cómo las redes sociales pueden ser un canal muy efectivo para poder desarrollar nuestro negocio.

Fernanda Ochoa (@fer_8a en Instagram), nos acompañó durante el quinto curso, “Cómo ser un community manager y no morir en el intento”. Experta en social media marketing y generación de contenido para redes sociales, Fer nos llevó de la mano por el mundo digital para enseñarnos cómo debemos conectarnos con seguidores y clientes.

El pasado curso fue impartido por Will Rodríguez y tuvo por título “Yo escribo”. Will es escritor, editor y do cente. Este curso tuvo el objetivo de ayudar a la formación de amantes de la literatura, cuyo sueño es escribir y publicar.

Si quieres participar en otros cursos de Learning U’ solo escríbenos a learningu@megamedia.com.mx o envíanos un WhatsApp al 9995-43-81-83.

Nuevo curso Finanzas

El siguiente workshop tendrá lugar los días 24 y 25 de septiembre será “Organiza tus finanzas, ahorra y planifica tu futuro inmediato”.

Mate Alonzo

Impartirá el curso Mate Alonzo, creadora de la marca 365Patrimonial (@365patrimonial en Instagram y Facebook), experta en finanzas, planificación, inversiones y contenido ideal para tomar decisiones financieras para nuestro presente y futuro.