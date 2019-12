Leer es su pasión

A sus casi 100 años Blanca Sol no deja los libros

“No soy pintora, no lo soy porque nunca me dediqué a ello, tenía la facilidad y el gusto, estudié e hice algunos retratos, rostros de mujeres, pero pintora, lo que se dice pintora, no”, dice Blanca Sol Sumohano, viuda del maestro Fernando Castro Pacheco, quien en enero próximo cumplirá 100 años de edad.

Aunque ella lo minimiza, su pasión por la pintura y su gran amor a Castro Pacheco están íntimamente ligados y marcaron su vida, pues lo conoció cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Pintura, Grabado y Escultura “La Esmeralda”, de la que en ese entonces era director don Fernando.

Lúcida, alegre y amable, agradece el interés del Diario por platicar con ella en ocasión de su próximo cumpleaños número 100, hace una pausa en la lectura que hacía del libro que tiene ante sí, uno de muchos que disfruta, pues la lectura es para ella su modo de emocionarse, conocer y adentrarse al mundo de los viajes, el romance y las grandes personajes.

Durante la entrevista se encuentra presente Carolina Cárdenas Sosa, su amiga y socia del club de lectura que junto con otras personas tiene y con quienes comparte algunos de sus muchos libros.

Originaria de Alvarado, Veracruz, Blanca llega a este mundo un 18 de enero de 1920, hija de un médico militar tabasqueño y de madre veracruzana, es la menor de cinco hermanos, ella es ahora la única de todos ellos.

Huérfana de madre desde los 8 años, la vida al interior del hogar se caracterizaba por la férrea disciplina que el padre impone.

“A la mesa no te podías sentar a comer si llevabas mal puesto el calcetín”, recuerda. “Para la comida todos estábamos bien bañados, peinados, en silencio, y teníamos que comernos todo lo que nos sirviera, con gusto y sin malas caras, quizá por eso odié tanto las zanahorias, una vez que dejé la casa desaparecieron de mi menú”, comenta mientras se ríe.

“A casa nunca entró un refresco embotellado ya ni se diga un alimento ‘chatarra’”, nada, solo comida casera, por eso cuando íbamos a una fiesta y servían frituras, claro que ‘le entrabamos’ y como niños nos gustaban, ahora me siguen gustando mucho ‘las chatarras’, ¿quieres probar?” ( y debajo de la mesa escondida estaba un paquete de frituras).

¿Son su vicio?. Se le pregunta, “No, mi vicio es este (colocando su frágil mano sobre el libro que está en la mesa) los libros, leer, la lectura es mi vicio, me encanta, por eso tengo un club de lectores de libros, gente cercana y muy especial con quien intercambio libros, porque me gusta tanto leer que puedo pasarme el día devorando libros de todo, de casi cualquier autor, mis favoritos son de viajes e historias romántica”. Pese a su avanzada edad, Blanca no utiliza lentes para leer aunque sí un pequeño atril de mesa para apoyar los libros, pues a veces las fuerzas de sus manos le abandonan.

Recordó que si bien la disciplina al interior del hogar era estricta, cuando comienza a asistir a “La Esmeralda” esa situación se “flexibiliza” de forma circunstancial; como el padre era médico militar y estaba muchas horas en servicio, llegaba siempre tarde a casa, era imposible una supervisión constante de los hijos, de modo que éstos tomaban sus decisiones y responsabilidades, lo que de alguna forma contribuyó a madurar en poco tiempo.

“Yo conocí a Fernando cuando él era el director de ‘La Esmeralda’, no lo conocía, y es que al asistir al turno nocturno de la escuela rara vez nos topábamos con los directivos”, recuerda.

“Fue un flechazo —confiesa— esa sensación que te provoca cuando conoces a alguien diferente por como viste, piensa y se expresa; me gustó, dos años mayor que yo; cuando las amigas se enteraron que me gustaba Fernando me decían ‘¡Pero si está muy bajito!’ a mí me daba igual y les contestaba ‘quiero ser su Blanca Nieves’, dice ríendo.

Con el paso de los años Blanca y Castro Pacheco se fueron conociendo, llegaron a vivir a Yucatán a finales de los años 60 y por encargo del gobernador Carlos Loret de Mola Mediz, Fernando realizó los murales del Palacio de Gobierno, en cuyo proceso de elaboración participó Blanca realizando la ampliación de algunos bocetos utilizando el pantógrafo, un instrumento hoy día en desuso mediante el cual con el movimiento que ejercía la mano sobre el trazo se activaba un artilugio que imitaba el movimiento pero en proporción mayor.

“Gané dos premios en Dibujo y Pintura en ‘La Esmeralda’, pinté muchos rostros a lápiz de amigas y gente entrañable, hasta el retrato de una refugiada española de nombre Coral que huía de la guerra civil en su país, pero no soy pintora porque no me dediqué a eso, y yo solo apoyé a Fernando con los murales de Palacio de Gobierno, el trabajo y el mérito es total y absolutamente de él”.— Emanuel Rincón Becerra

Enamorada de Yucatán

“Vivir en Yucatán es de la mejores cosas que me han pasado en la vida, hay mucha gente amable que me quiere y me estima, me gusta la vida aquí, amo el traje típico, el aire, la comida, estoy muy agradecida con la vida de haberme dado la oportunidad de vivirla y compartirla con Fernando Castro Pacheco”, asegura Blanca Sol Sumohano, viuda del destacado maestro y pintor.

Gran lectora

“Soy frívola, así me defino, pero de repente si a mis manos llega un libro con una historia apasionante, de esas que te llegan al alma, puedo sentirme tan emocionada que puede tomarme algunos días antes de tomar un nuevo libro”, indica.

