Lego cumple 61 años de incentivando la imaginación

MÉXICO (Notimex).- LEGO está presente en millones de hogares del mundo, y el icónico bloque que ha despertado la imaginación de niños y adultos por varias generaciones, celebra, este 28 de enero, 61 años de haber sido patentado.

A sneaky peek behind the scenes – but maybe not in the era you were expecting… 😉 Happy 61st birthday LEGO brick! 🎉 pic.twitter.com/2p3D9YNDZ4

— LEGO (@LEGO_Group) 28 de enero de 2019