Libro “elocuente y profundo”

“La Guerra de Castas...” de Paoli Bolio conmueve

Hoy en “Miradas en el tiempo de ProHispen”, el maestro Felipe Ahumada Vasconcelos habla de “La Guerra de Castas en Yucatán” de Francisco Paoli Bolio.

“En el contexto de Miradas en el Tiempo, estas cápsulas que promueve ProHispen, me voy a permitir darle lectura a un texto sobre este libro ‘La Guerra de Castas en Yucatán’, de Francisco Paoli Bolio, editado por librerías Dante.

“De manera que me presento ante ustedes en calidad de lector, sin mayores pretensiones, con el ánimo de compartir la experiencia de la lectura de este libro. Aquí no vale aquello de que ‘una imagen dice más que mil palabras. La Guerra de Castas en Yucatán conjuga el texto informado, elocuente y profundo, de un científico social y humanista que es autoridad y referencia necesaria en el tema, con las más de cien fotografías —algunas inéditas—, los documentos, las pinturas, los dibujos y grabados, que a la manera de un buen vino y un suculento platillo hacen un feliz maridaje con la palabra escrita. ‘La Guerra de Castas en Yucatán’ se suma al catálogo de publicaciones que ya existen sobre el tema y que ha sido enfocado desde múltiples perspectivas, que van desde la crónica hasta la sofisticada investigación académica, pasando incluso por la novela, como es el caso de ‘Península, península’ de Hernán Lara Zavala y de ‘Las guerras de Justo’, del propio Francisco Paoli “Este libro es una buena noticia, no solo por la calidad de su texto y su acompañamiento gráfico, sino también por su carácter didáctico. Un libro que viene sin duda a subsanar en alguna medida la inmensa laguna de desconocimiento de un lapso de tiempo que es imprescindible para el entendimiento el acontecer actual de la Península de Yucatán y de México. Demos la bienvenida a este libro profundamente documentado y accesible.

“La Guerra de Castas fue un conflicto armado, pero lo fundamental fue un enfrentamiento de cosmovisiones nos dice el autor, un confrontamiento de cosmovisiones —me atrevo a añadir— que deja huellas lacerantes, porque inciden en lo esencial: el vencido no solamente pierde territorio, una posesión material, el vencido pierde la posibilidad en gran medida, como ocurrió con los mayas, de dejar completo a las nuevas generaciones el legado de su espiritualidad, su lengua, sus modos de interacción social, sus significados, sus maneras de relación con la naturaleza, su participación en la construcción del porvenir. Los grandes centros ceremoniales que fueron territorio sagrado dispuesto para la veneración, hoy son montículos escondidos en la selva o monumentos arqueológicos reservados al turismo.

“Con este toque didáctico que es propio de Francisco Paoli, al fin maestro universitario en muchos años, con la capacidad de síntesis que le caracteriza, con el rigor científico, social y el sentido poético que también le pertenece, el texto nos informa y nos conmueve, y en momentos nos hace sentir que estamos ahí: en el escenario de los acontecimientos. Invito a todos y a todas ustedes a leer este libro esencial y conocer a través de este pasaje histórico que marcó para siempre el destino de los pobladores de Yucatán, a los mayas de entonces y de hoy, que han sido reducidos a un referente turístico, que por una parte los mitifica y por otra parte, los disminuye. Hacer de los mayas una marca, un producto, es el más terrible desprecio a nuestro pasado. Bien por este libro sobre la Guerra de Castas” que hoy tenemos a la mano, porque el rescatar la historia nos ayuda también a rescatarnos a nosotros mismos.