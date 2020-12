Lídia Jorge pide vincularse con el dolor del pueblo

Invita a las mujeres a dar su testimonio

MÉXICO (EFE).— Lídia Jorge invitó a las mujeres a usar su voz para escribir sobre su tiempo, al participar ayer en un simposio virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Es importante que las mujeres escriban porque podemos hablar mejor del poder, quiero decir que sean sinceras, hagan testimonio de la vida, que se enlacen con el dolor de su pueblo, de las mujeres y que no se dejen llevar por las ventas de los libros o las circunstancias”, dijo la portuguesa, Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2020.

La autora mantuvo un diálogo con Benito Taibo como parte de las actividades virtuales de la FIL Joven.

“Yo era una niña solitaria, en nuestra casa había libros del padre de mi abuela y ella me los dio para que no me aburriera. Empecé a leer y yo quería cambiar los finales de las historias, quería algo diferente, que en el mundo hubiera un concierto”.

A lo largo de su trayectoria literaria ha mandando “cartas a la distancia” para que en algún momento resuenen en la vida de sus lectores.

“De esa proximidad con los libros me di cuenta de que podía cambiar las historias, que con el lápiz y mi cuaderno yo podría cambiar la vida”, dijo Lídia, quien destacó el peso social de las obras de Milan Kundera, Juan Rulfo y Fernando Pessoa.

De un vistazo

Premio Goncourt

El jurado del Goncourt francés premió ayer a Hervé Le Tellier por “L’Anomalie“, mezcla de idilio, suspenso y ciencia ficción.

En línea

La votación y el anuncio se hicieron por videoconferencia debido a la pandemia.— EFE