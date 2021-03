Ligia Barahona promueve trabajar en equipo

Trabajando en equipo podemos seguir luchando para que la igualdad de género sea una realidad en un futuro no muy lejano, expuso Ligia Barahona Castro, la primera actriz yucateca que formó parte de la Compañía Nacional de Teatro.

“Ésta es una lucha que deber ser de mujeres y hombres, no se trata de decir que somos discriminadas y que nosotras seamos las que discriminemos”, expresó.

“El Día Internacional de la Mujer debe servir para tomar un poco de conciencia sobre los derechos que ahora gozamos gracias a mujeres que se atrevieron a alzar la voz”, agregó la actriz.

Ligia Barahona, de 58 años de edad, comenzó a trabajar en los escenarios cuando tenía 17. Actualmente cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el teatro.

Ha pisado escenarios locales, nacionales y del extranjero. Estudió actuación en la Universidad Veracruzana, diplomados de Pedagogía Actoral, la licenciatura en Pedagogía y la maestría en Consejería y Educación de la Sexualidad.

Es directora de Artes Escénicas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que incluye las licenciaturas en Teatro y en Docencia de la Danza Clásica y de Danza Contemporánea.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo, entrevistamos a la actriz.

¿Cómo te has abierto paso para destacar en tu área?

No puedo decir que exista una respuesta exacta porque considero que he tenido mucha suerte. Nunca he tenido que ir a tocar una puerta para conseguir un trabajo, me han llegado los proyectos, me han ofrecido trabajo, incluso he rechazado algunas cosas.

Siento que las cosas se fueron dando solitas. Por eso digo yo que he tenido mucha suerte.

Cuando regresé de la Universidad Veracruzana, en Mérida había la necesidad muy grande de generar espacios de entrenamiento, de acondicionamiento, de actualización para los actores y las actrices que salíamos a otros lugares para formarnos y cuando regresábamos no teníamos un lugar en el cual continuar la formación.

Los actores y las actrices nunca dejamos de estudiar ni de formarnos ni de entrenar. Un actor que no está en formación constante está en deformación. Se sigue formando o se empieza a deformar si no se actualiza, aunque tenga 80 años.

Fue ahí donde comenzó mi lucha para conseguir un espacio en Yucatán que fuera justo para el entrenamiento de los actores. Así surgió el Centro de Capacitación Teatral y el Laboratorio Teatral, programas de estudios que fueron la base de la Licenciatura en Teatro.

¿Qué trabas has encontrado para estudiar y desempeñarte?

El primer obstáculo que tuve fue la oposición de mi familia para estudiar teatro.

Mucha gente sufre esto, lo veo con estudiantes, la familia no apoya porque piensa que el teatro es un pasatiempo, no una profesión ni una carrera seria que necesita de toda la disciplina, la disposición y un rigor específico.

Esa falta de apoyo de mi familia fue momentáneo, empezaron a ver que me iba bien, que tenía reconocimiento, que estaba contenta con lo que efectuaba y me comenzaron a apoyar. No he sufrido grandes problemas en los que me haya sentido rechazada o poco valorada.

¿Has padecido discriminación por ser mujer?

Por ser mujer no me he sentido discriminada. Fui discriminada por otras razones.

¿Ha sido víctima de abuso por ser mujer?

Cuando me casé yo solita me subestimé, dejé a un lado mis intereses fundamentales por querer ser buena esposa. Mi esposo se daba muchos permisos y yo no, y alcé la voz.

El abuso no solamente es violencia física, también es la cuestión emocional y psicológica. El problema con esto es que no nos damos cuenta de que estamos siendo violentados de alguna manera hasta después.

A mí me gustan mucho “las labores propias de nuestro sexo”, que dicen de broma pero al mismo tiempo te pueden llevar a varios cuestionamientos. Me gusta mucho hacerme cargo de mi casa, ir al súper, cocinar, limpiar, pero una cosa es que lo hagas porque te guste y te dé la gana de hacerlo, y otra cosa es que lo hagas porque te digan que es tu trabajo, que lo tienes que hacer o es lo único que puedes hacer.

Muchas mujeres han alzado la voz para que tengamos los privilegios de ahora pero falta mucho por conseguir en materia de derechos.

¿Cómo lo superaste?

Fue cuando comencé a levantar más la voz, a decir lo que pensaba, a no quedarme callada porque muchas veces nos obligan a eso.

Me acostumbré a decir siempre lo que pienso, a expresarlo, a dar mi opinión en todas las áreas de mi vida, no solo a nivel familiar.

Tengo muchos defectos, pero una de mis cualidades, que incluso podría convertirse en defecto, es que siempre digo lo que pienso, no me quedo callada.

¿Qué recomendarías a la mujer y al hombre de hoy para terminar con las prácticas machistas?

En el teatro no se trabaja individualmente, somos sujetos de una comunidad, como diría el maestro Luis de Tavira. Y como comunidad nadie es más ni menos que nadie porque la diversidad es lo que hace la grandeza.

Me considero una persona con muchas capacidades pero también me he rodeado de gente muy capaz, muy talentosa, muy profesional.

En mi trabajo como directora, coordinadora, responsable de una escuela, lo que siempre he impulsado es el trabajo colectivo, es un trabajo en el que todos pueden decir: “Yo nunca tomo decisiones solo, siempre es todo consultado y todos opinan”.

Así debe ser siempre, cada cabeza es un mundo y todos aportan. Las cosas se enriquecen de esa forma.— Claudia Sierra Medina