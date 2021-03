Lila Molina, una vida llena de viajes, comida y aventuras

La vida de Lila Noemy de las Mercedes Molina y Solís viuda de Menéndez, próxima a cumplir 90 años de edad el 24 de marzo, ha sido en verdad intensa y digna de contarse, una vida llena de buenos y malos momentos como todos, pero con la singularidad de que para ella el secreto de la felicidad esta cada mañana cuando agradece a Dios un día más para compartir el amor a sus seres queridos, ejercitar su cuerpo y su mente y alimentarse de forma saludable.

Su historia es una de esas que inspiran a las nuevas generaciones y con motivo del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado lunes 8, el Diario platicó con ella.

Para esta vecina de la colonia Alemán, de la cual por cierto es una de las pioneras, la vida se disfruta en sus sabores y sin sabores, de la mano de Dios; para ella esa estrecha relación espiritual con el Señor ha sido la base sobre la que descansa todo por cuanto ha creído y luchado, es por eso que desborda de amor a su familia, sus tres hijas, hijos políticos, siete nietos, seis bisnietos y un tataranieto, quienes corresponden a ese amor de la misma manera, sabedores de que la unión familiar da cohesión a lo que ellos son.

Originaria del barrio de Guadalupe, Campeche, nacida en 1931 e hija de Rafael Molina Cuevas y Judith Solís Cepeda, campechano él, yucateca ella; fue la segunda de siete hermanos. Cursó estudios en al escuela Educación y Patria y en la “Anita Medina”, así como corte, confección y bordado a máquina en la escuela Singer ubicada en la calle 61 con 60, costado norte de la SI Catedral.

En 1951 contrajo nupcias con el señor Gabriel Menéndez y González, propietario de una imprenta y rentaron una casa para vivir en Pensiones, sin embargo, recuerda Lila Noemí, su amiga Mercedes “Mechita” Arce les presentó a su esposo Eduardo Carrillo, quien les ofreció en venta una casa en una colonia nueva de promisorio futuro que él estaba promoviendo: la Alemán. Los recién casados le tomaron la palabra y así junto con “Mechita” Arce, se convirtieron en las primeras vecinas del rumbo viviendo muy cerca una de la otra.

Gabriel Menéndez estaba dedicado también a la apicultura y con sus apiarios al oriente del Estado, hacían que se ausentara muchos días de su casa, así que para no distanciarse de Lila ambos optaron por mudarse a Valladolid en 1960.

Abre su cafetería

Fue ahí donde Lila emprendió una nueva aventura: se volvió empresaria y tuvo a su cargo la “Cafetería Lilí” que ambos instalaron en la sultana de oriente y que tuvo gran éxito por ser un negocio diferente a todo lo conocido hasta entonces, esto al margen de que, al ubicarse en dicha ciudad un cuartel del ejército, muchas personas acudían para realizar todo tipo de trámites y al terminar, paraban en la “Cafetería Lilí” para disfrutar del café recién hecho y la gran variedad de sandwiches y emparedados que ofrecía.

Lila se tuvo que hacer cargo del negocio casi desde el principio pues su esposo, para ese entonces, fue nombrado jefe de la policía de Valladolid.

Corría 1964, y llegó de visita a Valladolid en su último año de gestión, el presidente de México Adolfo López Mateos. A Lila le pidieron entonces, a nombre del trío “Los Tachos”, entregar en la mano del presidente un sobre que contenía una canción que los músicos escribieron y que estaba dedicada a la esposa de López Mateos. Recordó que ella estaba muy nerviosa, lucía albo terno de coloridos bordados y en la mano el sobre que habría de entregar al presidente.

Para poder acercarse presidente fue cuidadosamente “revisada” con detectores de metal en torno suyo, por elementos del Estado Mayor Presidencial.

Cuando se dio el momento, ella se acercó al presidente, le dijo que le entregaba algo a nombre del trío “Los Tachos” y lo puso en sus manos. López Mateo lo recibió, sonrió y agradeció el gesto de Lila.

Regreso a Mérida

Cuando fue necesario que sus hijas continuaran sus estudios a falta de alternativas en Valladolid, Lila Noemy vendió su afamada cafetería y junto con su esposo regresó a Mérida y se instalaron en un predio del rumbo de Santa Ana.

Como ella, sus hijas estudiaron en la Educación y Patria y fue ahí donde la directora, Leticia Landin, le pidió relevar a una maestra durante unos meses en la clase de Tecnologías, donde compartiría su experiencia y conocimientos en costura, bordados y tejidos a máquina. Esos meses se convirtieron en seis años.

A la par, Gabriel Menéndez consolidaba su negocio de apicultura, “Lol Cab”, que no solo vendía miel de abeja, además ofrecía polen, propóleo, jalea real, cremas y jabones. Ella se hizo cargo del laboratorio.

Fue en ese entonces cuando volvieron a la colonia Alemán, a una casa ubicada del lado de lo que hoy día se conoce como fraccionamiento San Miguel. A la par con el crecimiento de “Lol Cab”, Gabriel trabajaba en el área de apicultura del desaparecido Banrural.

Nueva aventura

Todo esfuerzo tuvo su recompensa, criados a los hijos, casados éstos y en vías de formar familias, Gabriel y Lila se dieron la oportunidad de vivir un sueño largamente anhelado: “Un día mi esposo me dijo que tenía que aprender a conducir una camioneta, con transmisión estándar, yo no entendía para qué, pero poco a poco fui aprendiendo a conducir la camioneta”.

Lo que Lila Noemy no podía siquiera imaginar es que ese arduo entrenamiento con un vehículo pesado, era el pase a una gran aventura y es que Gabriel adquirió, en aquel 1982, una casa rodante con la cual se fueron a pasear por el país por cuatro años.

“Era una casa rodante preciosa tenía cocina, agua potable, baño, aire acondicionado, así nos lanzamos a conocer el país y a nuevas personas que, como nosotros, vivían la aventura de las casas rodantes. Hacíamos fiestas y reuniones en espacios idóneos para estas caravanas, fue algo muy hermoso y emocionante”, comentó.

Después de sus largas vacaciones, para 1985 se instalaron en Cancún y abrieron una tienda.

Pierden su negocio

Dios tenía reservada a la pareja una prueba muy dura en aquel 1988, era septiembre cuando ambos vinieron a Mérida a ver los avances de lo que sería su nuevo hogar en la colonia Alemán, su tienda en Cancún estaba en proceso de venderse, alguien se había interesado y llegaron a un acuerdo, sin embargo no contaban con la fuerza de la naturaleza que se hizo presenten en la devastadora presencia del huracán “Gilberto”.

Imposibilitados de regresar a Cancún ante la cercanía del huracán, se quedaron en Mérida para resguardarse del destructivo paso de “Gilberto”; a los pocos días les confirmaron que su negocio en Cancún estaba completamente destruido. Las pérdidas fueron totales y sus costos absorbidos por ellos como por la parte compradora. “Perdimos mucho, gracias a Dios no estábamos ahí cuando se dieron las cosas, pero todo se perdió”, se lamentó.

Por esa razón tuvieron que acelerar los detalles de la edificación de su casa.

"Gabrielo"

Con más tiempo libre, Gabriel aprendió el oficio de la repostería a escondidas de Lila. Un día le dio la sorpresa cuando le dijo a Lila “vamos a salir, no te empaquetes mucho”, llegaron a una casa y ahí don Gabriel se apareció con gorro de chef y una variedad de bocadillos, se había graduado en esa especialidad. Al cabo de un tiempo creó la pastelería “Gabrielo” en la colonia Alemán de afamado éxito en la comunidad y casi simultáneamente la pareja se hizo de un puesto para ofrecer sus postres en el parque de Santa Lucía en el marco del programa “Mérida en Domingo”.

Gabriel falleció el 31 de agosto de 1997, el fatídico día en que también perdió la vida la princesa Lady Diana de Gales. La pérdida de su compañero de vida, aunque dolorosa, le hizo valorar aún más el sentido de la vida, de saberse agradecida de despertar a cada nuevo día con la esperanza de hacer algo por los demás.

“La receta de la vida: Dios, amor, ejercicio y buena comida”, comentó. “El día debe iniciar dando las gracias a Dios por la oportunidad de despertar, hacer un poco de ejercicio para no perder la condición física, apapachar a su gatita Adela, tomar un buen baño, desayunar sanamente y ejercitar la mente con la lectura del periódico o resolviendo toda clase de juegos que mantiene activa la mente y la lucidez, cantar y bailar están entre sus aficiones”, explicó.

En ocasión de su cumpleaños número 90 —que cumplirá el próximo miércoles 24— su familia le has preparado un gran agasajo.— Emanuel Rincón Becerra

De un vistazo

Cumpleañera

Comidas favoritas

“Se puede comer de todo, me gusta la cochinita, el relleno negro, como de todo, pero evito productos enlatados y refrescos embotellados, la comida chatarra no me gusta”.

Pasatiempos

Pasear y tejer, ella le confeccionó los vestidos de boda a sus hijas, así como los ajuares de bautizo de sus nietos y bisnietos, adora a los más pequeños de la familia.

Agradecer a Dios

Bellos recuerdos

