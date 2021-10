Por qué Lisa de BlackPink luce una Virgen de Guadalupe en su tema debut

Jonathan Morales, diseñador mexicano radicado en Ciudad de México, ya era un referente de la moda tras vestir a famosas de la talla de Lady Gaga, pero ahora su trabajo vuelve a llamar la atención al ser el artista detrás del vestuario de Lisa, de BlackPink, en su debut como solista.

Lisa, de BlackPink, en su tema debut "LaLisa", en la que luce una chaqueta diseñada por el mexicano Jonathan Morales. Foto vía Instagram Lisa, de BlackPink, en su tema debut "LaLisa", en la que luce una chaqueta diseñada por el mexicano Jonathan Morales. Foto vía Instagram Lisa, de BlackPink, en su tema debut "LaLisa", en la que luce una chaqueta diseñada por el mexicano Jonathan Morales. Foto vía Instagram Lisa, de BlackPink, en su tema debut "LaLisa", en la que luce una chaqueta diseñada por el mexicano Jonathan Morales. Foto vía Instagram El boceto con el que Jonathan Morales diseñó el vestuario de Lisa, de Blackpink. Foto vía Instagram Lisa, con una blusa diseñada por el mexicano Jonathan Morales. Foto vía Instagram Lisa, con una blusa diseñada por el mexicano Jonathan Morales. Foto vía Instagram Lisa, con una blusa diseñada por el mexicano Jonathan Morales. Foto vía Instagram Lisa, con una blusa diseñada por el mexicano Jonathan Morales. Foto vía Instagram Imagen de Lisa, en su tema debut "LaLisa", en cuya chaqueta aparece una Virgen de Guadalupe. Foto vía Instagram ❮ ❯

Si bien Lisa por sí misma ha roto varios récords como solista, acumulando millones de reproducciones desde el debut de su primer tema “LaLisa” y ahora con “Money”; el artista mexicano compartió en sus redes sociales lo orgulloso que estaba de poder vestir a la rapera de K-Pop.

Quién es Jonathan Morales, el mexicano que viste a Lisa

Morales decidió emprender en la moda con No Name Studio en 2015, siendo en 2020 que diera el salto internacional gracias a su concepto diferente; ya que genera piezas únicas, pero siempre pensando en no contaminar, de acuerdo con información de Forbes.

En el caso del vestuario de Lisa, la chaqueta que la joven usa en el vídeo de “LaLisa” está construida a partir de camisetas “vintage” (antiguas).

Cuenta que la colaboración con Lisa surgió precisamente de la idea de posicionar su marca en Asia, siendo que es un fanático del anime y manga.

“En una fantasía muy loca, yo dije que quería vestir a las Blackpink, porque soy un blink de corazón”, explica Morales en su canal de vídeos de YouTube, donde recientemente compartió como fue el proceso creativo detrás del vestuario de la cantante, originaria de Malasia.

Justamente en uno de sus “story time”, el diseñador compartió el contacto que realizó con YG Entertainment con la intención de vestir a Rosé, Jisoo, Jennie y Lisa, integrantes de Blackpink. No obstante, logró cumplir su sueño, debido a un problema con la aduana.

Por qué Lisa luce una Virgen de Guadalupe en su chaqueta

Cuenta que jamás imaginó que Lisa finalmente utilizaría sus prendas, debido a que sabe que las Blackpink son embajadoras de diversas marcas como Gucci y Prada, entre otros.

Sin embargo, para el diseñador resultó realmente significativo el crear una prenda en la cual pudiera incluir elementos mexicanos que, finalmente; la cantante proyectó de forma internacional.

“Sabía que podían usarlas (mis prendas) para fotos, pero no tenía la autoestima suficiente para pensar que yo podía hacer 59 segundos de un vídeo de 3 minutos veinte. Un vídeo en el que 10 millones de personas pudieron ver mi trabajo en 24 horas”, comenta con visible asombro el joven diseñador.

En un vídeo del paso a paso para realizar la chaqueta de la cantante, el diseñador comenta que le era importante incluir una imagen de la Virgen de Guadalupe, que es tan representativa de México. El “look” de Lisa, además, incluye un calendario azteca en las solapas de la chaqueta.

Lisa, en "SG" de DJ Snake, vuelve a lucir una prenda mexicana

Cabe destacar que Lisa también utilizó una prenda del mexicano para el vídeo de "SG", de Dj Snake en colaboración con Ozuna y Megan Thee Stallion. La cantante incluso presumió el vestuario a través de sus redes sociales: