Llega a Mérida la aplicación Scape de masajistas

Relajación total en casa

Tener un spa en casa es algo que muchos quisieran, pero ahora el spa puede ir a ti con el servicio que presta una aplicación digital que en la pandemia ha extendido sus horizontes para llegar a más ciudades del país, al tiempo que brinda trabajo a numerosas mujeres, que han encontrado en esta labor una oportunidad de compaginar sus labores como profesionistas, amas de casa o madres.

Scape, es una app creada por Helle Jeppsson, de origen sueco y con residencia en Ciudad de México desde hace algunos años, quien puso en marcha el negocio junto con sus socios José de Murga y Adrián Martínez.

Lleva mucho tiempo en el negocio de los spas convencionales y fundó una empresa en Estados Unidos hace 18 años, la cual trajo consigo a México cuando se mudó al país.

En plática con uno de sus socios, José de Murga, surgió la inquietud de crear una app para poder brindar servicio a domicilio, pues sintió había un nicho de mercado para ello. Así se fundó Scape en 2018.

Una de sus características es que 90% de sus masajistas son mujeres, varias son mamás e incluso hay una persona que es invidente.

La aplicación da la ventaja a las masajistas —emplea a unas 400 en las 12 ciudades del país donde hoy día tiene presencia—, de elegir sus horarios de trabajo y el tiempo que quieren dedicarle, ya sea en horas o días a la semana, por lo que pueden tener atender sus labores del hogar, a los hijos o incluso tener un empleo formal en un spa convencional y hacer horas extra con Scape.

Helle Jeppsson indica que en Ciudad de México, donde iniciaron dando servicio, saben que una masajista obtiene honorarios de 8 a 9 mil pesos al mes trabajando seis días a la semana, mientras que en la app hay masajistas que logran obtener hasta 50 mil al mes, con horarios flexibles, de modo que mejoran su calidad de vida y el círculo familiar.

Para ser colaborador de la aplicación se realiza un proceso rígido, en el que es necesario tener un diplomado de terapeuta, realizar una entrevista en persona y ser evaluado en la parte técnica, ya que se elige a quienes muestren altos niveles tanto de calidad como de conocimientos técnicos.

Mediante una empresa de seguridad hace una comprobación de seguridad de la persona para verificar que no tenga antecedentes penales, comprobar el domicilio, entre otros datos, a fin de dar certeza a quien contrata los servicios que una persona confiable y profesional la atenderá.

En Mérida

En una semana aproximadamente, Mérida se unirá a la lista de ciudades en las que Scape ofrece servicios.

Helle Jeppsson detalla que ofrecen masajes relajantes, de tejido profundo, deportivo y prenatal así como faciales de dos tipos: hidratante y de limpieza profunda, bajo el concepto de spa de lujo.

Respecto a por qué recibir estos servicios en casa y no en un spa convencional, destaca que ofrece ventajas como el hecho de que la persona no tiene que regresar a casa después de recibir el masaje, lo cual resulta estresante muchas veces por la distancia o el tráfico. También porque utilizan aceites en seco, de manera que una vez que el masaje termina no es necesario bañarse, de forma tal que la persona pueda quedarse relajado en casa y tomar una siesta o irse directamente a dormir si ya es de noche, “eso no tiene precio”, asegura la experta en masajes.

Es también una buena opción para aquellos que tienen hijos pequeños y no pueden dejarlos solos.

Los servicios que ofrecen son de 9 a 22 horas todos los días de la semana. Ofrecen masajes de 60, 90 y 120 minutos. El de 60 minutos incluye: ir al domicilio, montar el spa como si estuviera en un hotel de lujo, música y aceites. Hay la opción de solicitar masajes en pareja.

Para solicitar los servicios solo debe descargar la app y proporcionar sus datos, o bien puede hacerlo en la página www.scape.mx. Las terapeutas que acuden al domicilio siguen un estricto protocolo sanitario, pues fueron capacitadas por la Asociación Internacional de Spas.— Iris Ceballos Alvarado