Lo cancela por falta de interés

Isaac Hernández decide terminar con “Despertares”

En un comunicado, Isaac Hernández, bailarín principal del English National Ballet, anuncia el fin de su espectáculo Despertares.

A través de los años y con mucho esfuerzo logré consolidar en mi país el espectáculo de ballet más grande del mundo: Despertares, que posicionó a México en un lugar muy especial a nivel internacional, ya que es el primer espectáculo a través del cual las más grandes estrellas de la danza mundial vienen al país a presentar lo más exquisito y actual en coreografía y repertorio.

Críticos y prensa de todo el mundo vinieron año tras año a México y fueron testigos de cómo la danza era capaz de llenar un auditorio masivo con capacidad para 10 mil personas. El año pasado se lograron dos llenos totales consecutivos en el Auditorio Nacional, reuniendo a 20 mil personas: un momento histórico en nuestro país.

El pasado lunes, decidí que la edición que se presentará el sábado 20 de julio en el Auditorio Telmex, en mi ciudad natal Guadalajara, será la última.

Con gratitud y orgullo despido este espectáculo de mi país, ya que considero que actualmente no existen las condiciones idóneas para su continuidad.

Quienes me conocen saben que siempre he aspirado a la excelencia, tanto en los escenarios como en cada proyecto que emprendo en mi vida, y que con esos mismos estándares me hubiese gustado continuar. Sin embargo, es necesario entender y aceptar que en este momento no existe la visión ni el genuino interés para continuar este proyecto con la misma calidad con la que nació. Para hacer las cosas bien se necesitan corazones generosos y mentes visionarias.

En la edición previa de Despertares (Ciudad de México 2018) y en la que está por ocurrir (Guadalajara 2019) presento además la plataforma Despertares Impulsa, Industrias Creativas en México, un proyecto sin precedentes en nuestro país que nació de mi interés en que los jóvenes vean a las industrias creativas como una posibilidad real de profesión y de vida.

Despertares Impulsa ofrece enseñanza y capacitación en distintas áreas tales como: animación, cine, fotografía, diseño, arte urbano, nuevas tecnologías, coreografía, ballet, entre otras.

Otra parte fundamental de este proyecto es algo de lo que no existe precedente en nuestro país, se presentaron por primera vez audiciones para becas ofrecidas por dos de las más grandes instituciones de enseñanza de ballet en el mundo: English National Ballet (CDMX 2018) y está próxima edición, San Francisco Ballet (GDL 2019), una oportunidad sumamente especial para los jóvenes que en México aspiran a ser bailarines profesionales; una oportunidad que cuando fui niño no tuve y que quiero brindar a los jóvenes de mi país, ya que para aspirar a una beca actualmente el estudiante de ballet tendría que competir en un concurso internacional de relevancia para poder contemplar la posibilidad de una beca, lo cual implica una gran inversión económica.