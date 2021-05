Lo denuncian otra vez por abuso

La actriz Mariana Peñalva acusa a Andrés Roemer

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La actriz Mariana Peñalva denunció en su cuenta de Facebook que el escritor y conductor Andrés Roemer abusó sexualmente de ella en 2009, mientras su hijo, de 4 años de edad, se encontraba del otro lado de la puerta del salón en donde ocurrieron los hechos.

Mariana, quien participó en películas como “Arráncame la vida” y en telenovelas como “Mirada de mujer”, contó a través de un vídeo que conoció a Andrés Roemer en una entrevista que él le hizo para TV Azteca. A partir de este encuentro el conductor la invitó a una fiesta, a la que también asistieron personalidades y figuras de distintos ámbitos.

Parecía agradable

“Me cayó bien, se me hizo una persona inteligente, culta y bien conectada. Le comenté sobre un proyecto, le dije que necesitaba financiamiento porque, tras padecer un sabotaje, había perdido a mis inversionistas. Me dijo que podría ayudarme y que tal vez podría presentarme con gente, me pidió que fuera a su casa para platicar y ver qué se podía hacer”, cuenta la actriz, quien también trabaja en producción y realización cinematográfica.

Mariana narró que acudió al domicilio de Roemer, ubicado en la colonia Roma, acompañada de su hijo, de entonces 4 años de edad. Tras un recorrido por la casa, llegaron a un salón que parecía una biblioteca en la que había sillones tipo puff. Ahí, dijo, una mujer entró y tomó de la mano al pequeño y lo sacó del lugar.

La actriz explicó que la situación la desconcertó, pero Roemer le pidió que se tranquilizara, que solo lo llevarían a jugar para que ellos pudieran conversar mejor. Una vez que escuchó la voz de su hijo del otro lado de la puerta, dijo, se tranquilizó un poco.

Estando solos se sentaron en los sillones, cuando Andrés Roemer saltó sobre ella. “No sé ni de qué estábamos hablando cuando se me lanzó encima. No voy a dar más detalles. Yo llevaba un vestido. No me defendí, no hice nada porque por más que le decía que no, que se esperara, que le pedí por favor que no, no parecía entender lo que era un no. Mi hijo estaba a un lado de la puerta, no quería que me oyera gritar. Lo más terrible es que no quería hacer ruido porque no quería dejar oír su voz, lo que más me preocupaba era mi hijo porque no sabía si también le harían algo”, dijo la actriz.

Al terminar la agresión sexual, añadió Mariana, el exembajador de la Unesco se subió el pantalón y le dijo: “Lo siento mucho, estaba muy excitado”.

“Me sentí como un objeto usado. Yo pensé que seguramente era mi culpa porque tal vez había enviado un mensaje que no era. Yo iba con mi hijo, ¿qué persona piensa en sexo cuando estoy con mi hijo? Estaba en ‘shock’. Me levanté, lo único que quería era recuperar a mi hijo”, dijo la productora.

Mariana relató que salió del domicilio de Roemer “en un estado de zombie” y se dirigió a su casa.

“Durante todos estos años nunca se lo dije a nadie. Me quedé con toda la culpa”, expresó.

La actriz también reveló que después de lo ocurrido, Roemer le ayudó con un proyecto para que realizara unas cápsulas de un programa piloto: “Me quedé con una sensación de asco y gratitud”.

La actriz compartió su historia tras conocer las decenas de denuncias que existen contra el conductor. “No fui un caso aislado, no me sucedió por pen.... Me sucedió porque este hombre está enfermo. Lo siento, Andrés, pero estás enfermo. No puedes hacer esto con las mujeres. No lo digo para difamarte, sino para que te atiendas. No puedes llevar mujeres a tu casa, encerrarlas con su hijo a un lado, como si secuestraras a su hijo mientras las violas”, detalló Mariana entre lágrimas.

Finalmente, la artista sostuvo que se encuentra fuera del país y, por ello, no puede acudir a la Fiscalía General de la República, pero invitó a las mujeres que han sido víctimas a romper con el silencio “porque ayuda a cerrar las heridas”.

Acumula denuncias

La organización Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) documentó en su cuenta de Twitter más de 60 denuncias de acoso, agresión y violencia sexual en contra de Andrés Roemer. En las historias de las mujeres, dicen, hay un patrón en el comportamiento del comunicador.

El 12 de mayo autoridades mexicanas obtuvieron una ficha roja de Interpol para dar con el paradero de Andrés Roemer, a quien se vio por última vez en Israel, captado por usuarios de redes y cuenta con una orden de aprehensión por el delito de violación, además de ocho carpetas de investigación por delitos sexuales.

La obtención de este recurso fue resultado de la solicitud de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina a la Fiscalía General de la República (FGR), quienes hicieron el trámite correspondiente a través de Interpol México.

Recientemente reapareció en un canal de Israel en el que negó las acusaciones de agresión sexual. En el vídeo, compartido por Emeequis, aseguró que no ha hecho nada malo y que existen al menos 400 mujeres que lo apoyan.