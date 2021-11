Logros del “Mes rosa”

La lucha contra el cáncer, con nueva Norma en 2022

Se espera que en 2022 se apruebe la Norma Oficial Mexicana que garantice la reconstrucción mamaria a mujeres que fueron sometidas a mastectomías radicales a causa del cáncer de mama, así como el acceso a pruebas genéticas para una detección oportuna de este mal en mujeres con alto riesgo por herencia genética.

Así lo indica la doctora Rina Gitler, Fundadora de la Fundación Alma IAP, quien ayer participó en un encuentro para dar a conocer los logros alcanzados en la campaña “Mes rosa”, y en general dar a conocer las acciones desarrolladas por su organización y otras instituciones participantes en materia de prevención, detección, orientación y capacitación sobre cáncer de mama.

La doctora dice que en el campo de incidencia pública, desde 2017 se trabaja en busca de que las cirugías de reconstrucción mamaria y las pruebas genéticas para la detección del cáncer de mama sean accesibles para todas las mujeres.

Explica que las Normas Oficiales Mexicanas se revisan cada cinco años, y aunque este tema se trabajó cuando aún era presidente Enrique Peña Nieto, la norma se quedó guardada en un cajón, pues implica más presupuesto y cuando esto ocurre los diputados que deben aprobar estas propuestas las dejan de lado.

No obstante, indica que están trabajando de cerca con el Consejo Técnico de Reconstrucción Mamaria y desde el inicio de la nueva legislatura han tenido pláticas con diputados de muchos partidos.

Precisa que la minuta respecto a esta Norma ya pasó al Senado y falta que pase por la Cámara de Diputados, por lo que esperan que pronto salga publicada.

Estima que en 2022 ya se podría tener publicada y esto cambiará la labor de la agrupación de la que es parte, ya que se dedican a realizar reconstrucciones mamarias a mujeres que de otra manera no tendrían acceso a las mismas, pero con la Norma ya no tendrían que ir a pedir dinero para hacer este trabajo, sino que buscarán acercarse a las secretarías de salud de los Estados, para señalarles los mecanismos para bajar el recurso etiquetado para dichas cirugías, “suena como un sueño que no puede ser, pero la Fundación ha logrado mucho en 10 años, y creo que sí lo vamos a lograr”.

Desde 2009

Fundación Alma nació en el año 2009 y se ha dedicado a hacer accesible la reconstrucción mamaria. Estima que en cada paciente se invierten $50,000, entre insumos y viáticos que se requieren para las campañas, en las que los gobiernos de los 18 estados en los que operan prestan los quirófanos para la atención de las pacientes.

Más de 600 mujeres se han beneficiado de la labor de esa Fundación con cirugías de reconstrucción mamaria.

Junto con Bayer de México este año en el “Mes rosa” se hizo el compromiso para hacer tres cirugías, imprimir tres mil ejemplares del libro “El Brasier de mamá” y entrega de 70 prótesis mamarias, entre otros.

En aumento

Mayra Galindo Leal, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (Amlcc), dijo que pese a las campañas que se realizan la mortalidad por cáncer de mama en mujeres sigue en aumento.

Recuerda que hace 24 años morían diariamente seis mujeres a causa del cáncer de mama, y ahora 21 mujeres fallecen diariamente.

El incremento en la población y el aumento en la esperanza de vida pueden ser factores que influyan en las cifras, pero aún así destaca que hay que hacer más concientización, dar más accesibilidad a los métodos diagnósticos.

Las cifras de fallecimientos por cáncer de mama se incrementarían más, pues con la pandemia muchas mujeres suspendieron sus tratamientos, y también por el desabasto de medicamentos.

La Amlcc se enfoca en la educación, prevención, detección oportuna, apoyo a pacientes y en la incidencia en políticas públicas respecto a esta enfermedad.

Buscan generar una cultura del autocuidado, en el que cada persona se responsabilice de su salud.

Pláticas informativas en formato virtual y presencial, con participación de 1,746 mujeres y la capacitación de 72 promotoras comunitarias que se encargan de difundir el conocimiento a los habitantes de sus comunidades son parte de las acciones que hicieron en el “Mes rosa”.

Adicionalmente entregaron 127 apoyos complementarios a mujeres mastectomizadas por cáncer de mama en Ciudad y Estado de México y en Oaxaca, entre las que estuvieron mangas para linfedema, prótesis externas de mama, sujetadores post mastectomía y pelucas.

La doctora Mercedes Álvarez, gerente médico de Bayer, comparte la importancia de la prevención del cáncer de mama y del proyecto que surgió para apoyar a las dos instituciones antes citadas.

Indica que Bayer cuenta con un medio de contraste para hacer mastografías más fidedignas y sensibles, capaz de encontrar tumores del tamaño de un arroz.

La doctora . Yusimit Ledesma, directora médica de Bayer México, dio a conocer que se benefició a la Fundación Alma y a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer con 500 mil pesos a cada una, para que puedan continuar su labor.— Iris Ceballos Alvarado