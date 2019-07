Londres esconde múltiples secretos

La ciudad cautiva por sus rincones poco conocidos

LONDRES (EFE).— Londres es el Big Ben, el Parlamento, el London Eye y el Palacio de Buckingham, pero también muchas otras cosas que el turista no tiene la suerte de conocer en una ruta convencional por la ciudad.

En la capital británica se esconden rincones “secretos” que hacen las delicias de sus visitantes.

Uno es Carnaby Street, en pleno corazón comercial de la ciudad. El efervescente barrio del Soho tiene en esta pequeña calle peatonal la perfecta conjunción de moda y gastronomía, en que las boutiques independientes conviven con restaurantes de toda clase y condición.

En ocasiones los secretos esconden secretos en sí mismos. Dentro de Carnaby se encuentra Kingly Court, un patio interior de varias plantas en que se dan cita los más variopintos restaurantes.

Multitud de mesas que nadie tiene problema de compartir con desconocidos se reparten en este lugar.

No muy lejos de ahí, hacia el este de la urbe, está Neals Yard, una diminuta plaza que no necesita filtros de Instagram para lucir todo su esplendor. Los colores flúor que adornan ventanas, puertas, bancos y macetas hacen difícil que el transeúnte no dibuje una sonrisa.

De los colores se pasa a la naturaleza, como las miles de petunias que cubren la fachada del atípico pub The Churchill Arms, en el célebre barrio de Notting Hill.

Resulta imposible no pararse a contemplar la florida esquina que alberga un restaurante tailandés.

Para terminar el itinerario, a pocos minutos a pie se yergue Holland Park, que aun siendo mucho menos famoso que Hyde Park, no tiene nada que envidiar a éste en cuestión de belleza.

Poner un pie en ese sitio es como transportarse por arte de magia a lo más profundo de un bosque. En el parque se ubica el Kyoto Garden, pequeño jardín japonés que desde 1992 otorga al espacio un toque oriental.

Un lago con carpas, cataratas y pavos reales se descubre en este jardín.