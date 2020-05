Los anticoagulantes contribuen a la supervivencia

Se confirman sus beneficios para tratar el Covid-19

MADRID (EFE).— La respuesta inflamatoria que produce el coronavirus favorece la aparición de trombosis venosa o arterial, así como lesiones cardíacas. Según han constatado científicos, los anticoagulantes pueden mejorar la supervivencia al prevenir infartos e ictus.

Los resultados de la investigación a 2,773 pacientes se publican en “The Journal of the American College of Cardiology” (JACC) y, según sus autores, los hallazgos aportarían nueva visión sobre cómo manejar a enfermos de coronavirus cuando ingresan al hospital.

El trabajo es dirigido por Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), en Madrid, y el Instituto Cardiovascular Monte Sinaí, en Nueva York.

“Este trabajo demuestra que los anticoagulantes (fármacos que ralentizan la coagulación de la sangre), administrados por vía oral, subcutánea o intravenosa, pueden desempeñar un papel importante en el cuidado de los pacientes con Covid-19 al prevenir eventos mortales asociados con el coronavirus, como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y embolia pulmonar”, asegura Fuster.

En su opinión, “el uso de los fármacos anticoagulantes se debe considerar cuando los pacientes ingresan a urgencias y han dado positivo por Covid”.

Sin embargo, reconoce, cada caso debe evaluarse de forma individual para tener en cuenta el riesgo de sangrado y la predisposición a las hemorragias.

El CNIC explica que una de las principales complicaciones de los enfermos de Covid-19 es la formación de trombos o coágulos de sangre que puede causar eventos potencialmente mortales.

Reciente estudio reveló que la respuesta inflamatoria desatada por el virus favorece la aparición de trombosis venosa o arterial, así como de lesión miocárdica, miocarditis y arritmia.

Las personas con coronavirus tienen mayor riesgo de presentar enfermedad tromboembólica venosa (ETV).

La razón, según el trabajo, es que se presentan parámetros de coagulación de la sangre anormales o niveles muy altos de D-dímero, marcador de riesgo de ETV.

Los investigadores del Centro de Informática Covid Monte Sinaí evaluaron los datos de 2,773 pacientes ingresados en cinco hospitales del Sistema de Salud Monte Sinaí en Nueva York del 14 de marzo al 11 de abril.

Los médicos, ante las sospechas de la estrecha relación entre el Covid-19 y los problemas de coagulación, decidieron administrar anticoagulantes al 28% de los enfermos. El tratamiento se asoció con una mejor supervivencia hospitalaria, tanto dentro como fuera de cuidados intensivos.

De un vistazo

Mayor efecto

La terapia con anticoagulación tuvo un efecto más pronunciado en pacientes que necesitaron ventilación asistida.

Sin sangrados

El tratamiento no aumentó de manera significativa el riesgo de sangrados.

Pasos pendientes

Para Valentín Fuster, este trabajo observacional es “muy interesante“ y, si bien se debe validar con más investigaciones, demuestra que los pacientes tratados con anticoagulantes tienen mejor pronóstico vital sin elevar el riesgo de hemorragia.