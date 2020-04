Problema para el océano

Los cubrebocas desechables están llegando al mar

NUEVA YORK (Notimex).— El aumento del uso de mascarillas y guantes desechables, claves para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus, se está sumando a la contaminación por plásticos que amenaza la salud de los océanos y la vida marina, advierten ambientalistas.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan emplear en público cubrebocas hechos de tela, ante la preocupación de que personas infectadas pero que no muestran síntomas propaguen el SARS-CoV-2.

Aunque las autoridades sanitarias han advertido que no se compren mascarillas médicas porque éstas las necesitan los trabajadores de la salud, poco se ha hecho para detener la proliferación de máscaras y guantes de látex que se desechan.

En redes sociales se han compartido imágenes de guantes azul brillante y cubrebocas arrugados en calles, estacionamientos, playas y espacios verdes de todo el mundo. La recolección de estos artículos queda en manos de empleados de limpieza o personal de tiendas.

Los que no se recogen son llevados por el viento hasta los desagües y de ahí pasan a los ríos y océanos.

No solo hay un riesgo para la salud cuando se dejan caer al piso los cubrebocas y guantes usados ​​durante la pandemia, sino que también muchos artículos contienen materiales que no se reciclan ni son biodegradables. Las mascarillas quirúrgicas están elaboradas con telas no tejidas, incluidos plásticos como el polipropileno.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, el plástico causa estragos en los ecosistemas marinos, ya que gran parte se descompone en fragmentos muy pequeños, los llamados microplásticos.

The Ocean Conservancy descubrió que muchas especies de peces consumen desechos plásticos porque los confunden con alimento verdadero y calcula que unas 600 especies diferentes de vida silvestre están amenazadas por la contaminación.

También se presenta un riesgo para la salud humana, debido a que el plástico ingresa a la cadena alimenticia, en la que mil millones de personas tienen a los pescados y mariscos como fuente principal de proteínas.

Salud marina Riesgo

Por sus colores brillantes los guantes de látex pueden ser confundidos como alimento.

Amenaza

Esa situación hace que aves marinas, tortugas y otros mamíferos estén en grave riesgo de sufrir lesiones y de muerte.

Egoísmo

“La gente piensa que se está protegiendo, pero es necesario proteger a todos, y no tirar la máscara adecuadamente es muy egoísta”, advierte Tracey Read, fundadora del grupo Plastic Free Seas en Hong Kong.

