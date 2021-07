Indígenas hicieron la Conquista

Los españoles los ayudaron, no al revés, aseguran

MÉXICO (EFE).— El ejército de combatientes que llevó a la caída de México-Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, estaba integrado en un 99% por indígenas y menos del 1% por españoles, asegura Federico Navarrete Linares, investigador de la UNAM.

“Es imposible tener cifras exactas pero se pueden hacer estimaciones” y “la proporción más equilibrada es de mil españoles por cien mil indígenas”, afirma.

“Fueron los indígenas los que conquistaron Tenochtitlan, es decir, los españoles nos conquistaron junto con los indígenas pero no es ni siquiera que (éstos) hayan ayudado a los españoles, yo diría que fue al revés, los españoles ayudaron a los indígenas a conquistar México-Tenochtitlan”, indica.

El doctor en Estudios Mesoamericanos añade que “Tlaxcala fue sin duda la aliada más duradera y la más influyente de los españoles, ya que hizo posible el objetivo de Hernán Cortés de someter a los mexicas”.

A Tlaxcala “le interesaba, por sus propias razones, ganar la guerra a México-Tenochtitlan; eran enemigos acérrimos que habían combatido durante muchos años y Tlaxcala siempre había llevado las de perder porque los mexicas eran más poderosos”, expone.

Según Navarrete, “había una especie de equilibrio desfavorable para Tlaxcala, que vio la posibilidad de utilizar la violencia de los españoles y su capacidad militar para modificar el equilibrio”.

“Es evidente que Tlaxcala no traicionó a nadie porque mexicas y tlaxcaltecas eran enemigos, no había ninguna obligación de Tlaxcala de defender a los mexicas ni de aliarse con los mexicas contra los españoles”.

“La conquista fue una guerra muy larga que duró meses” y un enfrentamiento de miles de personas no se gana con armamento o estrategia “sino porque tienes alimentos, apoyo logístico, dónde dormir, una ciudad donde refugiarte, es decir, recursos económicos y apoyo social y eso lo tenían los indígenas, no los españoles; entonces, sin los indígenas los españoles no hubieran sostenido una guerra tan larga y tan grande”, puntualiza.

Critica que la mayoría de las historias de la Conquista, “sobre todo las escritas por autores europeos, entre ellos españoles y norteamericanos, enfatizan que los españoles lo hicieron todo y eso no es verdad”.

Pero en los últimos 20 años investigadores estadounidenses, mexicanos y europeos han rescatado la verdadera importancia de los indígenas en la lucha.