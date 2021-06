¿Quiénes son "Los Fifas"? Un término sobre la "masculinidad tóxica"

MÉXICO.- El Cruz Azul se coronó en la Final de la Liga MX, causando euforia entre los aficionados, quienes celebraron en diferentes monumentos del país, dañando y pintando algunos. Luego de que se viralizaron las imágenes, también se volvió tendencia un término en redes sociales: “Los Fifas”. Te explicamos a qué se refiere.

Las feministas señalaron que es notable la incongruencia entre quienes se molestan cuando se intervienen los monumentos, pero celebran que los aficionados al fútbol los dañen.

ESAS NO SON FORMAS.

¿Por qué no están los policías ahí? ¿Alguien ya pensó en la parada del metrobús?



ASÍ NO CLAUDIA



La banda es bien hipócrita la mera verdad.



