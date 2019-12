Los jóvenes leen más que antes; Harry Potter de los favoritos

MÉXICO.— Con el lanzamiento de los libros de Harry Potter, el público infantil y juvenil se acercó más a la lectura, por encima de otros servicios que ofrece la tecnología, mencionó Rodrigo López Ramírez, director general de El Sótano.

“A eso se le llama el fenómeno de la generación Harry Potter, porque a partir de esa saga tan maravillosa que salió, los niños y jóvenes se pusieron a leer y encontraron el gusto por la lectura”, señaló en entrevista.

J.K. Rowling una gran impulsora de la lectura

Durante la inauguración de la sucursal Zona Rosa de la librería El Sótano, López Ramírez destacó que hay estudios que demuestran que los jóvenes leen más que antes, “eso nos tiene muy motivados y contentos, creo que el fenómeno de la autora británica J. K. Rowling fue muy importante”.

Recordó que ellos tuvieron el lanzamiento del tomo V de Harry Potter; era sábado y abrieron a las 7:00 horas tras coordinarse con gente de España (14:00 horas) en la venta del libro; “abrimos y ya había filas de personas que llegaron de distintas partes, fue un gran fenómeno”.

El fenómeno de la autora británica J. K. Rowling fue muy importante para motivar la lectura (La República)

Sobre las grandes librerías, opinó que las amplias superficies ya no van de acuerdo con el momento de la cultura y los libros, ya grandes locales no son tan necesarios; “lo que queremos abrir son pequeñas librerías en lugares donde no hay tanto acceso”.

