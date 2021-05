Los regalos favoritos de mamá

Los regalos que se dan con el corazón, que demuestran el cariño que sienten por ellas, que les causan ternura o conmueven por lo que tuvieron que hacer para crearlos o conseguirlos son los que más agradan a las madres y se quedan guardados en su memoria, y a veces hasta en la casa, por siempre.

Así lo comparten varias madres de familia, quienes platican cuáles son los mejores regalos que recibieron un 10 de mayo y afirman que no hay un solo obsequio recibido en esa fecha que no les haya gustado.

Rossana Salazar Herrera, madre de dos hijas de 18 y 11 años, comparte que su regalo favorito del Día de la Madre fue el del año pasado, por todo lo que significó que pudieran conseguirlo en plena pandemia, pues sus hijas y esposo se las ingeniaron para ir por el regalo sin que ella lo supiera.

Recibió una cajita con chocolates y una pulsera de hilos, que luego supo les ofrecieron diciendo que era una caja llena de chocolates con una llamativa pulsera, pero cuando la fueron a recoger era pequeña, con minichocolates y una pulsera de hilos con cuentas de plástico.

Sin embargo, es su favorito, por todo lo que hicieron para poder darle algo, y porque también tuvieron el detalle de levantarse en la madrugada y llenar de globos y carteles con mensajes el comedor de la casa.

Dice que la situación difícil por la pandemia, que en ese momento era más fuerte que ahora, los pocos recursos con los que contaban y el hecho de no poder salir a hacer compras como cualquier otro año, son algunas razones por las que el regalo del año pasado es su favorito.

Afirma que nunca le han dado nada que no le guste, porque usualmente salen juntos a un centro comercial y ella elige su regalo: un bolso, rímel, labial o un perfume, por ejemplo; pero lo más importante para ella es estar juntos, la convivencia familiar.

Una carta

Rosa Díaz Lavadores, madre de tres hijos, dos mujeres y un varón, expresa que el más lindo y mejor regalo que ha recibido un Día de la Madre fueron las cartas que sus hijos le dedicaron cuando eran niños.

“No teníamos dinero, pero ellos me escribieron cartas, leí las de mis dos hijas, pero mi hijo, el mediano, escondía la carta que había escrito para mí en su mochila. Él sabía que yo revisaba todos los días su mochila y que podía ver la carta, y así fue”, relató Rosa.

“Cuando recuerdo el detalle y las palabras que me escribió aún hoy me conmueve y siento ganas de llorar, y todavía tengo guardada la carta”, añadió.

Señala que en las cartas sus tres hijos expresaban la admiración que sienten por ella, que la ven como un ejemplo a seguir, una heroína, alguien grande que todo lo puede.

Asegura que todo lo que le han dado en el Día de la Madre le ha gustado, las cosas hechas con sus manos, los detalles recibidos, o el regalo que compraban entre los tres o su papá, si había dinero.

Cuenta que solían “salir a comer fuera” para celebrar, eso significaba sacar una mesita, sillas y la televisión a la terraza de la casa, y comer ahí cualquier cosa, hasta pan con mantequilla.

Ahora sus hijos suelen llevarla a comer a un restaurante, o bien la visitan en su casa y compran algo para almorzar o cenar.

Ver bailar a su hijo

Celina Suárez Alvarado externa que para ella el mejor regalo del 10 de mayo era ver bailar a su hijo en los festivales del Día de la Madre, en el kínder o la primaria, disfrazado de tortuga, ratón vaquero, burrito o cualquier otro personaje que ideaban las maestras.

“Me encantaba verlo, disfrutaba mucho esos momentos, y por eso siento que son mis regalos favoritos”, dijo.

“También me daba mucha ternura el recibir los regalos que me hacía, las manualidades que, apoyado por sus maestras, elaboraba. Recuerdo una vaquita que era para colgar servilletas, y que él pintó, estaba chico así que está mal pintada, pero el saber que él lo hizo para mí, y el cariño con el que me lo dio no tiene comparación.

Otro obsequio que recuerda, y resguarda hasta hoy, es un llavero en el que está plasmada la mano de su hijo: “Es un llavero grandecito, que dice su nombre escrito por él”.

Celina señala que todo lo que le han dado en el Día de la Madre le ha gustado, sea caro o barato, viniendo de su hijo o su esposo, ya que para ella lo más importante es el cariño con el que le dan las cosas, y sobre todo poder convivir en familia, pues es un día en el que también celebran a su suegra y a su mamá junto a sus hermanos.— IRIS CEBALLOS ALVARADO