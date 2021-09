Los templos musulmanes

Punto de Vista... Religión

Rafael J. Ramos Vázquez(*)

Todos los cultos tienen lugares de adoración, cuyo nombre varía de acuerdo con la doctrina que se profesan. Las mezquitas son los sitios de veneración para la religión islámica. Los creyentes no tienen la obligación de rezar en ellas para cumplir con sus obligaciones religiosas.

La palabra mezquita significa lugar de culto o arrodillarse, eso último por la posición que el practicante adopta al realizar el ritual. Junto a esos templos en ocasiones hay una escuela donde se enseña el Corán y el idioma árabe, llamadas Madrazas.

La autoridad religiosa es el Imán, éste debe de ser persona honesta y saberse de memoria el Corán.

Los principales elementos de esos inmuebles son: sus minaretes, torres situadas en las esquinas, de donde sale la voz tan característica del almuédano para llamar a los creyentes a la oración, esa convocatoria se realiza cinco veces al día. Tal vez los campanarios de las iglesias sirvieron de inspiración, ya que ambos tienen un mismo fin, convocar al rezo.

En el interior está la sala de oración, en la cual no hay asientos, solo está cubierto el piso con una alfombra, no hay imágenes de ningún tipo, ya que Alá no puede ser representado de ninguna forma, para ellos su dios es inmaterial e incorpóreo. Solamente están decoradas las paredes con versos del Corán, en escritura árabe.

A un lado de cada mezquita existe una fuente o toma de agua para que el musulmán haga el ritual de lavar su cuerpo o parte de el con el fin de purificarlo antes del rezo ese acto se llama, ablución.

Para acceder al interior es necesario quitarse los zapatos porque han pisado las impurezas del suelo. Otros elementos son el púlpito del Imán; el atril donde se coloca el Corán y el Mihrab, un hueco en forma de arco en un muro, para señalar la dirección a la Meca.

Las más importantes

En el mundo existen muchas mezquitas de todos tamaños y diferentes arquitecturas, la mayoría de gran belleza, sin embargo son tres las consideradas las más importantes para el Islamismo, dos se encuentran en Arabia Saudita y una en Israel.

Según la historia se construyó la primera en La Meca, es la más sagrada; la segunda en importancia está en Medina, es la del Profeta, y la tercera denominada El Domo de la Roca, desde esa piedra Mahoma subió a los cielos para unirse a Alá, se encuentra en Jerusalén.

