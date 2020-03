Los vinos en los tiempos de pandemia, ideales para desestresarse

José Carlos PalaciosSommelier

Hola a todos, espero que estén bien ya en casa y cuidando mucho la salud en estos tiempos de contingencia, que a todos los sectores de la sociedad nos golpea y mucho, pero al sector restaurantero y al vinícola mucho más, ya que si los restaurantes permanecen cerrados por la cuarentena, los vinos tampoco podrían venderse.

Por lo pronto, muchas empresas de vino se están dedicando a vender sus productos en línea para poder satisfacer las necesidades vinícolas de las personas. La buena noticia es que los vinos son ideales para beber en estas fechas de contingencia, ya que es un relajante muscular total, para dejar de seguir tensos con tanta noticia.

No dejo de sorprenderme al ver que en redes sociales y en artículos que leo sobre el vino a diario aparezcan nuevas tendencias o diferentes formas de vender vino; en lo personal, siento que la gente está buscando la innovación, la novedad, y entre ellas encontré un vino en lata. Así es, así como lo lee, es un envase de 200ml con una graduación alcohólica baja y que parece que va dirigido a las personas que se inician en el vino.

Y la pregunta que se hacen todos es qué tanto influye el sabor del vino si se envasa en lata. Para que un vino no pierda sus cualidades, la lata viene con un recubrimiento para que el líquido no tenga contacto con el metal, se sabe además que viene con algo de dióxido de carbono, que es el método que utilizan los vinos espumosos, y estos vinos en lata no sufren alteraciones del sabor; son de tipo dulce, como para principiantes, y tienen una buena textura en boca.

Lo cierto es que no podremos hacer una comparación de este producto con el vino que se envasa en botella, son diferentes. Y como bien dice el dicho, “el sol sale para todos”. En mi opinión, el vino en lata se considera un producto más, y si a los jóvenes mayores de 18 años les atrae y así comienzan el camino del vino, es mucho mejor.

Regresando a los vinos en lata, hay unas marcas en la Península que están empezando a surgir, tiene cuatro presentaciones; rosato, rosso (que es una especie de sangría con limón y durazno) moscato dolce y prosecco, que es un espumoso italiano de buena calidad.

Los tiempos están cambiando y algunas empresas vitivinícolas hacen mucho esfuerzo para captar cada vez a más y más consumidores, y para que las ventas en línea o con servicio a domicilio sea redituable, los precios deben ser competitivos. Esto espero que les funcione y que opten por integrar nuevos productos y nuevas opciones de beber vino. Hay países, como Argentina, donde el vino hace 50 años se vendía a granel, en un envase de 5 litros llamado “damajuana”, y hoy ya están a la venta unas botellas de 187ml para una sola copa, esto es, que los tiempos se van acomodando a las necesidades de los consumidores; y a las estrategias de marketing, que hace que tal o cual marca se posicione en el gusto de cada persona. No a todos les gusta el vino, sin embargo si el producto es visualmente atractivo y convence al consumidor, este comienza a hacer tendencia.

Además de los vinos en lata hay otros vinos que se envasan en otros métodos que no sea la tradicional botella de cristal verde, pero eso lo dejamos para otra columna, por lo menos este artículo va a dar mucho de qué hablar. ¡Salud! Y hasta la próxima.

