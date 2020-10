Louise Glück es premio Nobel de Literatura 2020

ESTOCOLMO (AP, EFE).— La poeta estadounidense Louise Glück ganó ayer el premio Nobel de Literatura por una obra “franca e intransigente” que aborda con resolución y humor mordaz la pérdida y el trauma, en especial en la familia.

Glück se une a un puñado de poetas estadounidenses que han recibido el honor, el cual ha sido dominado por novelistas desde que se creó en 1901. Su último compatriota en ganarlo fue Bob Dylan en 2016.

También es una de pocas mujeres laureadas con el Nobel de Literatura: la decimosexta.

El Comité del Nobel elogió a Glück por una “inconfundible voz poética que con belleza austera hace universal la existencia individual”, en una cita leída al anunciarse el premio en Estocolmo por Mats Malm, el secretario permanente de la Academia Sueca.

Glück, quien rehúye la publicidad, no emitió declaraciones de inmediato.

En una entrevista en 2012 con la Academy of Achievement (Academia de Logros), la escritora apuntó que “los reconocimientos mundiales hacen que la existencia en el mundo sea más fácil”, pero que su verdadera meta como artista no era alcanzable en vida.

“Quiero vivir después de que muera”, dijo. “Y no hay manera de saber si eso ocurrirá ni habrá forma de saberlo, no importa cuántos listones azules le peguen a mi cadáver”.

Las colecciones de poemas de Glück incluyen “Descending Figure”, “Ararat” y “The Triumph of Achilles”, publicado en 1985 y galardonado con el Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios.

El libro contiene uno de sus poemas más antologizados, el sobrio y desesperanzado “Mock Orange”, en el que un arbusto en flor se vuelve el foco de un gemido de angustia más amplio sobre el sexo y la vida: “¿Cómo puedo descansar? / ¿Cómo puedo estar conforme / cuando aún existe / ese olor en el mundo?”

El comité describió su colección de 2006 “Averno” como “magistral” y como “una interpretación visionaria del mito del descenso de Perséfone al infierno en el cautiverio de Hades, el dios de la muerte”.

Glück ha recibido muchos reconocimientos, incluyendo becas de Guggenheim y la National Endowment for the Arts, la medalla de oro de poesía de la Academia Estadounidense de las Artes y la Medalla Nacional de Humanidades.

Ganó el Premio Pulitzer en 1993 por “The Wild Iris” y el Premio Nacional de Literatura por “Faithful and Virtuous Night” en 2014. Fue poeta laureada de Estados USnidos entre 2003 y 2004.S

Los ganadores del Nobel reciben un premio de 10 millones de coronas (más de 1.1 millones de dólares) y usualmente son agasajados en un banquete en diciembre, pero el evento de este año se canceló debido a la pandemia del coronavirus. Los homenajeados de 2020 serán invitados a la gala de 2021.

Polémica

El premio de literatura llega tras varios años de polémica y escándalo en torno a la organización que lo otorga. En 2018, el premio se aplazó luego que acusaciones de abuso sexual sacudieron a la Academia Sueca, que nombra al comité literario del Nobel, y desataron un éxodo masivo de miembros.

Después de que la academia se reformó en un intento por recuperar la confianza de la Fundación del Nobel, el año pasado se nombraron dos ganadores: la polaca Olga Tokarczuk recibió el premio de 2018, y el austriaco Peter Handke el de 2019.

Pero el premio a Handke generó una ola de protestas. Fue un firme defensor de los serbios durante las guerras de los Balcanes en la década de 1990, y se le ha acusado de hacer apología de los crímenes de guerra serbios. Varios países, como Albania, Bosnia y Turquía, boicotearon la gala de premios como protesta, y un miembro del comité que nomina a los candidatos al Nobel de Literatura renunció.

El lunes, el Comité del Nobel entregó el premio de fisiología y medicina al descubrimiento del virus causante de la hepatitis C. El martes, reconoció a varios físicos por sus avances en la comprensión de los misterios de los agujeros negros, mientras que el premio de química se concedió el miércoles a dos científicas responsables de una potente herramienta de edición genética.

Aún están por anunciarse los ganadores en los campos de paz y economía.

Aparenta ser sencilla

Una poesía “riquísima”, de apariencia sencilla pero, en realidad, trascendente y de horizontes complejos es la de Glück, según su editor en español, que apostó hace más de 15 años por esta poeta.

Manuel Borrás, director editorial de Pre-Textos, que ha publicado siete poemarios de la poeta estadounidense, el más reciente hace cinco meses, destacó a Efe el “amplio registro” de Glück, nacida en Nueva York en 1943 y profesora de inglés en la Universidad de Yale.

Son referentes en sus obras el paso del tiempo, la relación con la naturaleza y la vida familiar, explicó Borrás, que señaló lo accesible y a la vez riquísima escritura de Glück.

Fue a principios de esta década cuando el editor conoció a través de un amigo de Nueva York la obra de Glück, en concreto su poemario “Iris salvaje”, que le cautivó. Y cuando estaba a punto de ponerse en contacto con ella para poder publicarlo en castellano, la poeta se interesó por una edición de una obra de un autor en Pre-Textos: “una feliz coincidencia”, recordó.

El editor expresó su profunda satisfacción por el hecho de que esta poeta haya sido reconocida con el Premio Nobel a pesar de que no se encontrara en las quinielas que preceden al fallo de la Academia sueca.

Y resaltó la “fe” que su editorial ha puesto todos estos años en Glück aún cuando, reconoce, en el mejor de los casos han vendido 200 ejemplares de alguna de sus siete obras publicadas en español, ya que cuentan con los derechos para todos los países de habla hispana.

“Pero no somos oportunistas y se insiste y se insiste” en la defensa de esta poeta estadounidense prácticamente desconocida en el ámbito hispano porque, asegura, su editorial “no apuesta por caballos ganadores sino por la literatura.”

Y confía en que esta circunstancia sirva de llamada de atención ante lo que considera “una falta de crítica literaria independiente” y de la existencia de una “literatura del espectáculo”.

Fundada en Valencia (este) en 1976, la Editorial Pre-Textos ha editado de Glück “El iris salvaje” —por el que recibió el Premio Pulitzer y el Premio William Carlos Williams—, “Ararat”, “Praderas”, “Las siete edades”, “Averno” y “Vita Nova”, que se publicó en su versión original inglesa en 1999 y por el que recibió el Premio Bollingen de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

La última obra de Glück en español publicada por Pre-Textos el pasado mes de mayo es “Una vida de pueblo”, en la que, explica la editorial, la Premio Nobel habla del pausado transcurrir de los días, con sus ritmos que parecen abolir el tiempo. Louise Glück condensa en “Una vida de pueblo” el día a día rural en Estados Unidos, con sus animales y habitantes y “con ojo sutil e irónico, con dicción afilada, nos muestra el lado oculto de este devenir aparentemente sencillo, exhibiendo sin tremendismo las pasiones que transcurren hondas en su interior”.

Ganadora Detalles

La poeta Louise Glück fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2020.

Su obra

Louise Glück es autora de una extensa obra lírica y ensayística en la que oscila entre la poesía y la reflexión sobre la escritura poética y en la que dialoga permanentemente con los mitos de la antigüedad clásica y con la tradición literaria de occidente.

Celebran su triunfo

"Qué bueno que no ganó Murakami" escribió la narradora mexicana Margo Glantz en Twitter. Una lectora había escrito antes del anuncio: "Murakami no, no queremos a Murakami, vete a tu casa, Murakami, pesado". Y aunque es tendencia, en el número siete, en el número cuatro de tendencias figura Louise Glück.

Quería a Murakami

En contraste, el escritor mexicano Alberto Chimal criticó el premio en Twitter: “¿No les da la impresión de que este año el Premio Nobel no le importa a nadie? Apenas encuentro nada acerca de Louise Glück, la ganadora, y en cambio Murakami por todas partes, y como si ganas, como si hubiera una pandemia o algo así”, tuiteó Alberto Chimal