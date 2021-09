Lucha a favor de los animales

Darán el Premio Berggruen 2021 a Peter Singer

BERLÍN (EFE).— El filósofo australiano Peter Singer, defensor de los derechos de los animales, fue galardonado con el Premio Berggruen 2021, una distinción que concede el Instituto homónimo creado por el filántropo germano-estadounidense Nicolas Berggruen y dotada con un millón de dólares (unos 19.9 millones de pesos).

El Premio Berggruen lo concede anualmente un jurado independiente a un pensador “cuyas ideas modelan la autocomprensión del ser humano” y que ayudan al desarrollo de la humanidad, según sus organizadores.

El jurado consideró la obra de Singer como “una fuerza por el cambio en el mundo” y agregó que, con ella, ha ayudado a conformar los derechos de los animales y ha contribuido a conformar una respuesta “con políticas socioeconómicas más expansivas y a la erradicación de la pobreza global”.

Otros ganadores

En anteriores ediciones el premio, que se concede desde 2016, fue otorgado al canadiense Charles Taylor, a la británica Onora Sylvia O’Neill (2017), a la estadounidense Martha Craven Nussbaum (2018) a la ahora fallecida jueza del Supremo estadounidense Ruth Bader Ginsburg (2019) y al médico estadounidense Paul Farmer, en 2020.

Nacido en Melbourne, Australia, el 6 de julio de 1946, en el seno de una familia de ascendencia judía, Singer estudió Derecho y más tarde Filosofía en la Universidad de esa ciudad, donde obtuvo su master en 1969 con la tesis titulada “¿Por qué debo ser moral?”.

Posteriormente estudió en la Universidad de Oxford, donde se especializó en Filosofía moral y social, y fue en el Reino Unido donde comenzó a reflexionar sobre la moralidad del consumo de carne y adoptó el vegetarianismo.

Su filosofía se centra en el utilitarismo, en el respeto del ser humano hacia otras especies y hacia la naturaleza y en el altruismo.

En 1975 publicó su libro “Liberación animal” y, en 1980, cofundó la Federación Australiana de Sociedades de Animales, ahora conocida como Animals Australia, la mayor organización de animales de ese país.

Precisamente, el jurado del Premio Berggruen destacó que con “Liberación animal” Singer proclamó que el sufrimiento infligido a los animales en la cadena de producción de alimentos es “moralmente indefendible” y que el filósofo “fue más allá de los argumentos, a la acción directa”.

Singer ha defendido su posición sobre los derechos de los animales y otros temas en filosofía ética y política aplicada, incluida la investigación con células madre, el infanticidio, la eutanasia, las preocupaciones ambientales globales y las implicaciones políticas del darwinismo, entre otros, situándolos en el contexto de los desarrollos teóricos del utilitarismo.

El anuncio de la concesión del premio se hizo al tiempo que se comunicó la inauguración de la que será nueva sede en Europa del Instituto Berggruen: la Casa dei Tre Oci, en Venecia.

El instituto del filántropo e inversor germano-estadounidense pretende que la sede italiana sirva de lugar de encuentro internacional para arquitectos, autores, académicos, científicos y expertos de varias disciplinas "para desarrollar y promover respuestas a largo plazo a los mayores desafíos del siglo XXI".

La familia Berggruen está estrechamente vinculada a Berlín, donde el Museo Berggruen aloja la colección que compró el Estado alemán al padre del filántropo, Heinz, uno de los grandes coleccionistas de arte del siglo XX, con 120 obras de Pablo Picasso, además de otras de Paul Klee, Henri Matisse y Alberto Giacometti, entre otros.

Donación

El filósofo Peter Singer dijo que donará el importe del Premio Berggruen 2021 a la entidad "The Life You Can Save" (“La vida que puedes salvar”) que él fundó para extender la idea de que hay que ayudar a empresas como esa que existen “en beneficio de la gente más pobre en el mundo”.

Singer recogerá el premio en 2022 en una ceremonia que se celebrará en Los Ángeles, California.