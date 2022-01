Lucha femenina sin fin

“El siglo de las mujeres” regresa al Peón Contreras

Para conmemorar los 106 años del primer Congreso Feminista de México, y que tuvo lugar en Yucatán, las compañías Teatro de La Rendija y Silkateatro Andante presentarán este domingo 16 a las 8 de la noche en el teatro José Peón Contreras la puesta en escena “El siglo de las Mujeres”.

Fue precisamente en el Peón donde del 13 al 16 de enero de 1916 se reunieron 617 mujeres para alzar la voz, recuerda la actriz Silvia Káter, quien comparte el escenario con Ileana HeSant.

Escrita y dirigida por Raquel Araujo, la obra se estrenó en el Peón Contreras en el centenario del Congreso y de allí siguió una serie de presentaciones en diferentes foros y escuelas hasta que llegó la pandemia.

“Ahora retomamos la obra corregida y aumentada por nuestra directora”, celebra Silvia Káter, luego de recordar que antes de la pandemia ya llevaban más de sesenta representaciones.

Homenaje

En entrevista con Diario de Yucatán, acompañada de Raquel Araujo y Liliana HeSant, Silvia recalca que la obra es un homenaje a las mujeres que han luchado en la entidad por el derecho a la educación, derechos políticos y sociales de la mujer.

“Estamos haciendo un homenaje al siglo completo en el que las mujeres han luchado y seguimos luchando en favor de la equidad, la justicia y la libertad”.

Aclara que la obra es de tipo documental, pero con algo de ficción, pues así como se abordan datos históricos y duros, también hay momentos de ficción y canciones.

Raquel Araujo señala que desde su estreno la obra ha interesado al público por abordar una lucha que no termina y que en esta segunda versión se preguntan los avances y logros a partir del primer Congreso Feminista, “porque todavía prevalece la desventaja”.

La directora agrega que son tiempos muy complejos en que la sociedad se está haciendo muchas preguntas con relación al medio ambiente y la forma como el feminismo ha cobijado muchas otras luchas: de discriminación por el color de la piel, por los que no tienen voz, por los que no tienen capacidad de incidir políticamente en su entorno...

“El teatro tiene que ser ese vehículo para reflexionar, para pensar cómo podemos reunirnos los seres humanos y comprender lo que necesitamos modificar a nivel social, económico, de conciencia y convivencia”.

Silvia Káter agrega que hoy día hay mucho por lo cual luchar. “El machismo, la misoginia y los feminicidios continúan. La lucha es muy vigente, el desprecio por la mujer, el aprovecharse... las violaciones están a la orden del día... Hay mucho por lo cual luchar como seres humanos y como mujeres en particular”.

Cambios

Sobre la invisibilidad de las mujeres y el que se conoce poco de las luchadoras sociales, Liliana HeSant comenta que a principios del siglo XX la única forma de registrar la historia era desde una mirada masculina.

“Afortunadamente ya hay muchas investigadoras e historiadoras que han hecho documentación, rescate y registro de la vida de las mujeres, de la historia de las mujeres, y se cuenta la misma historia desde una perspectiva femenina”.

Sin embargo, señala que aunque en una obra de teatro no se puede compartir todo lo que se investiga, pues no es una clase de historia, sí es un estimulante. “A mí me emociona pensar que hace 106 años allí (en el teatro Peón Contreras) se reunieron a hablar 617 mujeres de educación o de cosas que hoy nos parecen tan normales como usar pantalón o decidir no tener hijos...”.

La admisión para la función es de $125 para público en general y $75 para estudiantes y grupos de más de diez personas, lo boletos se solicitan a los teléfonos 9991-93-15-58 y 9992-60-61-66 o en el teatro el día del evento.

El equipo técnico está conformado por Alejandra Díaz de Cossío (utilería y escenografía), Omar Said (videoasta), Erik Soto (diseño sonoro y animación), Manuel Estrella (escenofonía), Víctor Celis (dirección musical), Diana María Sánchez (vestuario especial), Víctor Franco (realización de vestuario), David Hurtado (producción y asistente de director) y Óscar Urrutia (jefe técnico y diseño de iluminación).— Jorge Iván Canul Ek