Luchará por su sueño

Bailarín ha dicho no a becas por la falta de recursos

Las numerosas becas recibidas a lo largo de los últimos años dan cuentan del talento del joven bailarín Braulio Fernández Manzanilla; sin embargo, su preparación a nivel internacional en prestigiadas academias que lo han admitido se ve frustrada por la falta de apoyo del gobierno estatal y federal.

Braulio ha obtenido, entre otros muchos reconocimientos, una beca para formarse en la escuela del English National Ballet de Londres, pero ésta solamente cubre la matrícula de la institución, pero no los gastos de traslado y la manutención.

Ante la falta de recursos, dado que cuenta únicamente con el respaldo económico de su madre para su formación en danza, se vio forzado a rechazar la codiciada beca, pues dos semanas de estancia en Londres significarían una erogación de unos 40 mil pesos mexicanos.

A pesar de ello, Braulio no se desanima y considera que llegará el momento en que podrá ingresar a alguna de las academias que le permitirían alcanzar un alto nivel de profesionalidad.

Apenas hace unos días asistió al Festival de Danza de Cancún, donde participó como solista con una variación de danza clásica y otra de contemporáneo. Su desempeño le mereció más becas, entre ellas para una escuela en Orlando, para la Quenedit Ballet School y para el Master Ballet Academy, al igual que una de la Fundación Elisa Carrillo para un vuelo en avión al lugar que elija.

No obstante, no podrá aceptar ninguna de esas propuestas, no solo por la falta de recursos para su manutención fuera del país, sino también porque las fechas coinciden con la realización del Concurso Nacional de Danza Infantil y Juvenil que se realiza en Ciudad de México.

Y es que quiere participar en ese certamen, pues otorga becas completas, es decir que cubren la matrícula de las escuelas y los gastos de estancia y transportación, y aspira a ganar una para formarse en el Houston Ballet.

Mientras eso sucede, recibió la invitación de la Quenedit Ballet School para bailar con esta compañía “El Cascanueces”, lo cual será tentativamente entre noviembre y diciembre próximos.

Examen final

Estas semanas han sido de mucha presión para el joven, pues el 27 de mayo sustentará examen final en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, ya que el programa ProVer, en el que estudia en Veracruz, está afiliado a la institución antillana.

Sabe del alto nivel de exigencia, por lo que está un poco nervioso. En la prueba deberá presentar un pas de deux, una práctica escénica y una clase de ballet.— Iris Ceballos Alvarado