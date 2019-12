Macondo, Guaraní o Pollera, nuevos nombres de estrellas y planetas

PARÍS.— Macondo, Meliquíades, Guaraní o Pollera son algunos de los nombres que ha dado el público para bautizar a estrellas y planetas extrasolares tras una campaña lanzada por la Unión Astronómica Internacional (IAU, en sus siglas en inglés), que este año celebra su centenario.

Mediante votaciones populares, 112 países han escogido nombres que representan su cultura, historia o geografía para denominar una estrella y un exoplaneta situado en su órbita.

Las normas que propuso la UAU a los participantes decían que el nombre de la estrella y su planeta debían estar relacionados, no podían llevan nombres con tintes políticos, comerciales, militares o religiosos ni de personas que aun estuvieran vivas.

La literatura ha sido el universo escogido por España, cuyos ciudadanos han bautizado a su estrella y su planeta, respectivamente, Rosalía de Castro y Río Sar.

Este país ha optado por Macondo, el pueblo que Gabriel García Márquez imaginó para su obra “100 años de soledad”, y su personaje principal, Melquíades.

Esta nación ha decidido nombrar a la estrella y su planeta con nombres de accidentes geográficos: Cocibolca y Xolotlan, los lagos más grandes del país en la lengua “náhualt”.

Palabras en diferentes lenguas indígenas han sido escogidas por decenas de países, como Ecuador, que ha apostado por Nenque y Eyeke, que significan “sol” y “cerca” en la lengua indígena de la tribu “waorani”.

Ha elegido las obras de grandes maestros. Su estrella se llama Sterrennacht, que significa en holandés “La noche estrellada”, en referencia a un célebra cuadro de Van Gogh, mientras su planeta es Nachtwacht, “La ronda de la noche” que se remite a uno de Rembrandt.

Los norteamericanos también han optado por esta temática, Nushagak y Mulchatna, ríos de Alaska que ahora también son astros.

After 896 proposals were received for the designated exoplanet system for #UnitedStatesofAmerica, IAU has announced the approved names of Nushagak (star) and Mulchatna (exoplanet).



Learn more about the meaning behind these names at https://t.co/4VoisrdGs9#IAU100 #NameExoWorlds pic.twitter.com/v3sXvyji5W